https://1prime.ru/20241204/kartofel-853335824.html
В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году
В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году
Цены на картофель у производителей в России находятся на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2021 года, заявил журналистам председатель Союза участников... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T20:48+0300
2024-12-04T20:48+0300
2024-12-04T20:48+0300
экономика
картофель
сельское хозяйство
бизнес
цены на продукты в россии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Цены на картофель у производителей в России находятся на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2021 года, заявил журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин. Согласно данным Росстата, картофель в России с 26 ноября по 2 декабря подорожал на 1,4%. "Стоит отметить, что хотя снижение предложения оказывает определенное влияние на цены, сегодня картофель у производителей стоит, как в том же периоде 2021 года. То есть повышение мы видим только по отношению к низкой базе 2023 года", - сказал Лупехин. Уточняется, что в текущем году неблагоприятные погодные условия в процессе вегетации - во время посадочных работ были заморозки, а в основных регионах производства, Брянской и Тульской областях, трехмесячная засуха - ухудшили условия созревания и создали трудности при уборке урожая, тем не менее в организованном секторе собрали более 7,1 миллиона тонн картофеля, что соответствует средним многолетним значениям. "Сегодня Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на картофель. Эта продукция, безусловно, будет и дальше оставаться доступной для россиян", - добавил эксперт.
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картофель, сельское хозяйство, бизнес, цены на продукты в россии
Экономика, картофель, Сельское хозяйство, Бизнес, цены на продукты в России
В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году
Картофельный союз: цены на картошку у производителей соответствуют уровню 2021 г
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Цены на картофель у производителей в России находятся на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2021 года, заявил журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин.
Согласно данным Росстата, картофель в России с 26 ноября по 2 декабря подорожал на 1,4%.
"Стоит отметить, что хотя снижение предложения оказывает определенное влияние на цены, сегодня картофель у производителей стоит, как в том же периоде 2021 года. То есть повышение мы видим только по отношению к низкой базе 2023 года", - сказал Лупехин.
Уточняется, что в текущем году неблагоприятные погодные условия в процессе вегетации - во время посадочных работ были заморозки, а в основных регионах производства, Брянской и Тульской областях, трехмесячная засуха - ухудшили условия созревания и создали трудности при уборке урожая, тем не менее в организованном секторе собрали более 7,1 миллиона тонн картофеля, что соответствует средним многолетним значениям.
"Сегодня Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на картофель. Эта продукция, безусловно, будет и дальше оставаться доступной для россиян", - добавил эксперт.
Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%