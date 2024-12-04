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В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году

В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Картофельном союзе оценили стоимость картошки в 2024 году

Цены на картофель у производителей в России находятся на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2021 года, заявил журналистам председатель Союза участников... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T20:48+0300

2024-12-04T20:48+0300

2024-12-04T20:48+0300

экономика

картофель

сельское хозяйство

бизнес

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Цены на картофель у производителей в России находятся на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2021 года, заявил журналистам председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин. Согласно данным Росстата, картофель в России с 26 ноября по 2 декабря подорожал на 1,4%. "Стоит отметить, что хотя снижение предложения оказывает определенное влияние на цены, сегодня картофель у производителей стоит, как в том же периоде 2021 года. То есть повышение мы видим только по отношению к низкой базе 2023 года", - сказал Лупехин. Уточняется, что в текущем году неблагоприятные погодные условия в процессе вегетации - во время посадочных работ были заморозки, а в основных регионах производства, Брянской и Тульской областях, трехмесячная засуха - ухудшили условия созревания и создали трудности при уборке урожая, тем не менее в организованном секторе собрали более 7,1 миллиона тонн картофеля, что соответствует средним многолетним значениям. "Сегодня Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на картофель. Эта продукция, безусловно, будет и дальше оставаться доступной для россиян", - добавил эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

картофель, сельское хозяйство, бизнес, цены на продукты в россии