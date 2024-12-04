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Минфин и МЭР предложат унифицировать программы субсидирования кредитования - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Минфин и МЭР предложат унифицировать программы субсидирования кредитования
Минфин и МЭР предложат унифицировать программы субсидирования кредитования - 04.12.2024, ПРАЙМ
Минфин и МЭР предложат унифицировать программы субсидирования кредитования
Минфин и Минэкономразвития РФ будут предлагать правительству унифицировать все программы субсидирования кредитования, заявил министр финансов Антон Силуанов на... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:16+0300
2024-12-04T11:36+0300
экономика
россия
минфин
мэр
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфин и Минэкономразвития РФ будут предлагать правительству унифицировать все программы субсидирования кредитования, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".В ходе макроэкономической сессии глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала опасения по поводу льготных кредитных программ. "Минфин и Минэкономразвития будут предлагать правительству унифицировать все субсидированные программы", - сказал в свою очередь Силуанов.Как он пояснил, много ведомств поддерживают свои сектора экономики, и каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. "На наш взгляд, это должно быть все-таки систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования", - отметил Силуанов."Когда были ставки Центрального банка 4-5%, мы все равно субсидировали процентные ставки. Надо же поддерживать экономику, надо же поддерживать производительность. Ну, не надо так делать. Надо определить тот уровень, когда мы начинаем помогать, определить тот уровень, когда мы помогаем максимально, а потом, после этого, можно уже делиться с бизнесом", - указал министр.Потому что, по его словам, бизнес тоже включает издержки по процентным расходам в себестоимость. "Мы видим, что стоимость-то растет. Это тоже нельзя не учитывать при оказании поддержки. То есть нельзя оказывать поддержку ради поддержки, нам нужно иметь конкретный результат этой поддержки. Достичь его можно не такими уж большими объемами субсидий по процентным расходам. Поэтому мы с министерством экономики здесь предложение сформулировали", - заключил Силуанов.
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россия, минфин, мэр
Экономика, РОССИЯ, Минфин, МЭР
11:16 04.12.2024 (обновлено: 11:36 04.12.2024)
 
Минфин и МЭР предложат унифицировать программы субсидирования кредитования

Минфин и МЭР предложат кабмину унифицировать программы субсидирования кредитования

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкМинфин
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфин и Минэкономразвития РФ будут предлагать правительству унифицировать все программы субсидирования кредитования, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".
В ходе макроэкономической сессии глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказала опасения по поводу льготных кредитных программ. "Минфин и Минэкономразвития будут предлагать правительству унифицировать все субсидированные программы", - сказал в свою очередь Силуанов.
Как он пояснил, много ведомств поддерживают свои сектора экономики, и каждое из ведомств изобретает свой порядок субсидирования. "На наш взгляд, это должно быть все-таки систематизировано, унифицировано, должна быть минимальная ставка, при которой мы отказываемся от субсидирования", - отметил Силуанов.
"Когда были ставки Центрального банка 4-5%, мы все равно субсидировали процентные ставки. Надо же поддерживать экономику, надо же поддерживать производительность. Ну, не надо так делать. Надо определить тот уровень, когда мы начинаем помогать, определить тот уровень, когда мы помогаем максимально, а потом, после этого, можно уже делиться с бизнесом", - указал министр.
Потому что, по его словам, бизнес тоже включает издержки по процентным расходам в себестоимость. "Мы видим, что стоимость-то растет. Это тоже нельзя не учитывать при оказании поддержки. То есть нельзя оказывать поддержку ради поддержки, нам нужно иметь конкретный результат этой поддержки. Достичь его можно не такими уж большими объемами субсидий по процентным расходам. Поэтому мы с министерством экономики здесь предложение сформулировали", - заключил Силуанов.
 
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