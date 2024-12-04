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Электрическая система Кубы вновь полностью отключилась
Электрическая система Кубы вновь полностью отключилась - 04.12.2024, ПРАЙМ
Электрическая система Кубы вновь полностью отключилась
Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после срабатывания автоматики на ТЭЦ Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщила управляющая... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:41+0300
2024-12-04T19:41+0300
2024-12-04T19:41+0300
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МЕХИКО, 4 дек - ПРАЙМ. Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после срабатывания автоматики на ТЭЦ Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщила управляющая компания Union Electrica. "В 02.08 (10.08 мск) сегодня ночью произошло полное отключение национальной электрической системы SEN из-за автоматического отключения ТЭЦ Антонио Гуитераса в Матансасе", - говорится в сообщении в блоге энергетиков в соцсети Х. Предыдущий блэкаут на Кубе случился в ноябре в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана Рафаэль. Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
https://1prime.ru/20241025/kuba-852435223.html
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куба, тэц, энергосистема
Происшествия, КУБА, ТЭЦ, энергосистема
Электрическая система Кубы вновь полностью отключилась
Union Electrica: вся электросистема Кубы отключена из-за выхода из строя ТЭЦ
МЕХИКО, 4 дек - ПРАЙМ. Национальная электрическая система Кубы полностью отключена после срабатывания автоматики на ТЭЦ Антонио Гуитераса в провинции Матансас, сообщила управляющая компания Union Electrica.
"В 02.08 (10.08 мск) сегодня ночью произошло полное отключение национальной электрической системы SEN из-за автоматического отключения ТЭЦ Антонио Гуитераса в Матансасе", - говорится в сообщении в блоге энергетиков в соцсети Х.
Предыдущий блэкаут на Кубе случился в ноябре в связи с управляемым отключением национальной электросистемы из-за угрозы урагана Рафаэль. Ураган оставил серьезные разрушения, повалив ряд высоковольтных линий электропередачи, что помешало своевременно восстановить подачу энергии. Дефицит генерации на Кубе, усугубляющий ситуацию, обусловлен нехваткой топлива и идущими ремонтными работами на обветшавших ТЭЦ.
Куба присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера