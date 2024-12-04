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"АвтоВАЗ" сохранил планы по началу производства Lada Iskra - 04.12.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" сохранил планы по началу производства Lada Iskra
"АвтоВАЗ" сохранил планы по началу производства Lada Iskra - 04.12.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" сохранил планы по началу производства Lada Iskra
Компания "АвтоВАЗ" сохраняет планы по официальному началу производства Lada Iskra в первой половине 2025 года, продажи начнутся через 1,5-3 месяца после этого,... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:23+0300
2024-12-04T15:23+0300
экономика
россия
автоваз
lada
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" сохраняет планы по официальному началу производства Lada Iskra в первой половине 2025 года, продажи начнутся через 1,5-3 месяца после этого, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! " "Не только сохраняются, но и как обещали, это будет первая половина следующего года… А старт продаж, как правило, происходит через 1,5-3 месяца от момента старта производства", - ответил он на вопрос о планах по выпуску Lada Iskra. Соколов также отметил, что сегодня автомобиль уже выпускается в различных типах кузова, для того чтобы отладить производственные процессы. "Эта модель уже живет своей жизнью, но пока еще не "родилась" с точки зрения официального старта производства", - добавил Соколов. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
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россия, автоваз, lada
Экономика, РОССИЯ, АвтоВАЗ, Lada
15:23 04.12.2024
 
"АвтоВАЗ" сохранил планы по началу производства Lada Iskra

"АвтоВАЗ" сохраняет планы по производству Lada Iskra в первой половине 2025 года

Lada Iskra
Lada Iskra
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" сохраняет планы по официальному началу производства Lada Iskra в первой половине 2025 года, продажи начнутся через 1,5-3 месяца после этого, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет! "
"Не только сохраняются, но и как обещали, это будет первая половина следующего года… А старт продаж, как правило, происходит через 1,5-3 месяца от момента старта производства", - ответил он на вопрос о планах по выпуску Lada Iskra.
Соколов также отметил, что сегодня автомобиль уже выпускается в различных типах кузова, для того чтобы отладить производственные процессы.
"Эта модель уже живет своей жизнью, но пока еще не "родилась" с точки зрения официального старта производства", - добавил Соколов.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
АвтоВАЗ начал тестировать Lada Iskra Cross
21 октября, 15:42
 
ЭкономикаРОССИЯАвтоВАЗLada
 
 
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