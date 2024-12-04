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Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - 04.12.2024, ПРАЙМ

Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:34+0300

2024-12-04T11:34+0300

2024-12-04T11:34+0300

политика

россия

сергей лавров

обсе

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Пятого-шестого декабря глава российского внешнеполитического ведомства, российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ", - заявила дипломат в рамках брифинга.Захарова также добавила, что на встрече министров будет рассмотрено текущее состояние организации, которая находится в глубоком институциональном кризисе. По словам дипломата, кризис вызван стремлением некоторых западных государств подчинить ОБСЕ своим узким корыстным интересам.Заседание СМИД ОБСЕ состоится в городе Валлетта, столице Республики Мальта.

https://1prime.ru/20241203/obse-853291697.html

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россия, сергей лавров, обсе