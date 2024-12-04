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Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте - 04.12.2024, ПРАЙМ
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:34+0300
2024-12-04T11:34+0300
2024-12-04T11:34+0300
политика
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Пятого-шестого декабря глава российского внешнеполитического ведомства, российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ", - заявила дипломат в рамках брифинга.Захарова также добавила, что на встрече министров будет рассмотрено текущее состояние организации, которая находится в глубоком институциональном кризисе. По словам дипломата, кризис вызван стремлением некоторых западных государств подчинить ОБСЕ своим узким корыстным интересам.Заседание СМИД ОБСЕ состоится в городе Валлетта, столице Республики Мальта.
https://1prime.ru/20241203/obse-853291697.html
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россия, сергей лавров, обсе
Политика, РОССИЯ, Сергей Лавров, ОБСЕ
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
МИД: Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров 5-6 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Пятого-шестого декабря глава российского внешнеполитического ведомства, российская делегация примут участие в очередном заседании СМИД ОБСЕ", - заявила дипломат в рамках брифинга.
Захарова также добавила, что на встрече министров будет рассмотрено текущее состояние организации, которая находится в глубоком институциональном кризисе. По словам дипломата, кризис вызван стремлением некоторых западных государств подчинить ОБСЕ своим узким корыстным интересам.
Заседание СМИД ОБСЕ состоится в городе Валлетта, столице Республики Мальта.
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