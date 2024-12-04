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"Правда смешнее вымысла". Маск высмеял новость о задолженности сына Байдена

"Правда смешнее вымысла". Маск высмеял новость о задолженности сына Байдена - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Правда смешнее вымысла". Маск высмеял новость о задолженности сына Байдена

Илон Маск с иронией отреагировал на информацию о том, что Хантер Байден оставил за собой долг в 300 тысяч долларов за аренду жилья. Об этом американский... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T09:00+0300

2024-12-04T09:00+0300

2024-12-04T09:00+0300

политика

сша

илон маск

хантер байден

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Илон Маск с иронией отреагировал на информацию о том, что Хантер Байден оставил за собой долг в 300 тысяч долларов за аренду жилья. Об этом американский миллиардер написал в социальной сети Х."Правда страннее (и смешнее) вымысла", - отметил бизнесмен в ответ на новость о задолженности Байдена-младшего, сопроводив пост смеющимся смайликом.Ранее Шон Магуайр, управляющий фондом Sequoia, сообщил, что Хантер Байден оставил долг по арендной плате в размере более 300 тысяч долларов в 2019-2020 годах и пытался расплатиться "произведением искусства, сделанным из его собственных фекалий".Президент США Джо Байден ранее помиловал своего сына Хантера, хотя заявлял, что не планирует делать это. Хантер Байден обвиняется в уклонении от уплаты налогов и незаконном владении оружием.Объявив о намерении закрыть дело против Хантера Байдена, суд постановил, что до 3 декабря правительство обязано донести до суда, возражает ли оно против прекращения путем отклонения обвинения, как предлагает ответчик".

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сша, илон маск, хантер байден