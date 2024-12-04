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Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%

Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2% - 04.12.2024, ПРАЙМ

Сливочное масло в России за неделю подорожало на 1,2%

Сливочное масло в России с 26 ноября по 2 декабря подорожало на 1,2%, яйца куриные - на 1,3%, следует из данных Росстата. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T19:06+0300

2024-12-04T19:06+0300

2024-12-04T19:06+0300

экономика

росстат

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масло

цены на продукты в россии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Сливочное масло в России с 26 ноября по 2 декабря подорожало на 1,2%, яйца куриные - на 1,3%, следует из данных Росстата. С начала года рост цен на сливочное масло составил 33,15%. Согласно данным ведомства, плодоовощная продукция за период с 26 ноября по 2 декабря подорожала на 3,6%, в том числе огурцы - на 9,5%, помидоры - на 6,7%, белокочанная капуста - на 2,5%, репчатый лук - на 2%, картофель и бананы - на 1,4%, яблоки - на 1,3%, морковь - на 0,3% и столовая свекла - на 0,2%. "За период с 26 ноября по 2 декабря 2024 г. цены изменились: на яйца куриные +1,3%, масло сливочное +1,2%, мясо кур и масло подсолнечное +1,1%, сыры твердые, полутвердые и мягкие +0,9%, рыбу мороженую и творог +0,8%, молоко +0,7%, сметану +0,6%, муку пшеничную и пшено +0,5%, соль поваренную +0,4%, говядину, баранину, маргарин, хлеб и печенье +0,3%", - отмечается в материалах Росстата. Там указывается также, что колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, крупу гречневую и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) подорожали на 0,2%, свинина, смеси сухие молочные, консервы овощные и фруктово-ягодные для детского питания, макаронные изделия, вермишель и водка - на 0,1%. Подешевели сосиски и сардельки на 0,3%, сахар-песок, рис и чай черный - на 0,1%.

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росстат, россия, масло, цены на продукты в россии