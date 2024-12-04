https://1prime.ru/20241204/medvedev-853310574.html

"Публичная казнь". Медведев рассказал о будущем Зеленского

"Публичная казнь". Медведев рассказал о будущем Зеленского - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Публичная казнь". Медведев рассказал о будущем Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным и должен уйти в отставку, написал в своем аккаунте в Telegram заместитель председателя Совета... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:35+0300

2024-12-04T10:35+0300

2024-12-04T10:36+0300

политика

россия

дмитрий медведев

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский является нелегитимным и должен уйти в отставку, написал в своем аккаунте в Telegram заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть", - подчеркнул политик.По словам Медведева, на фоне поддержки Зеленского Вашингтоном не трудно предположить его дальнейшую судьбу. Таким образом, ему уготована либо "позорна политэмиграция", либо "публичная казнь", заключили политик.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени. В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.

https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853309165.html

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россия, дмитрий медведев, владимир зеленский