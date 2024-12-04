https://1prime.ru/20241204/medvedev-853335187.html

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий - 04.12.2024, ПРАЙМ

Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий

Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире на сегодняшний день отсутствуют. Необходимо расширение международного... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T20:25+0300

2024-12-04T20:25+0300

2024-12-04T20:25+0300

россия

дмитрий медведев

биотехнологические продукты

биотехнологии

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире на сегодняшний день отсутствуют. Необходимо расширение международного сотрудничества как минимум на уровне соглашений между отдельными государствами. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал обратить внимание на процессы сближения искусственного интеллекта и синтетической биологии. По его словам, об этом сейчас много публикаций самых разных, научных, околонаучных, просто откровенно провокационных, но эта тема на самом деле весьма и весьма сложная. "Благодаря этому может многократно ускориться разработка высокоэффективных лекарственных препаратов", — сказал он.Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://1prime.ru/20241204/medvedev-853310574.html

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2024

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев, биотехнологические продукты, биотехнологии