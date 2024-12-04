https://1prime.ru/20241204/medvedev-853335187.html
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий - 04.12.2024, ПРАЙМ
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире на сегодняшний день отсутствуют. Необходимо расширение международного... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T20:25+0300
2024-12-04T20:25+0300
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россия
дмитрий медведев
биотехнологические продукты
биотехнологии
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире на сегодняшний день отсутствуют. Необходимо расширение международного сотрудничества как минимум на уровне соглашений между отдельными государствами. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также призвал обратить внимание на процессы сближения искусственного интеллекта и синтетической биологии. По его словам, об этом сейчас много публикаций самых разных, научных, околонаучных, просто откровенно провокационных, но эта тема на самом деле весьма и весьма сложная. "Благодаря этому может многократно ускориться разработка высокоэффективных лекарственных препаратов", — сказал он.Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://1prime.ru/20241204/medvedev-853310574.html
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россия, дмитрий медведев, биотехнологические продукты, биотехнологии
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, биотехнологические продукты, биотехнологии
Медведев заявил о необходимости международного контроля биотехнологий
Медведев заявил, что необходим международный контроль применения биотехнологий
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Эффективные инструменты контроля за распространением и применением биотехнологий в мире на сегодняшний день отсутствуют. Необходимо расширение международного сотрудничества как минимум на уровне соглашений между отдельными государствами. Об этом заявил на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по противодействию современным угрозам биологической безопасности зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он также призвал обратить внимание на процессы сближения искусственного интеллекта и синтетической биологии. По его словам, об этом сейчас много публикаций самых разных, научных, околонаучных, просто откровенно провокационных, но эта тема на самом деле весьма и весьма сложная.
"Благодаря этому может многократно ускориться разработка высокоэффективных лекарственных препаратов", — сказал он.
Видео с заседания опубликовано на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
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