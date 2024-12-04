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Задолженности жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза - 04.12.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241204/mikrokredit-853319711.html
Задолженности жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза
Задолженности жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза - 04.12.2024, ПРАЙМ
Задолженности жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза
Общая сумма задолженности жителей Украины по микрокредитам с начала года выросла в 1,7 раза, сообщает украинский национальный аналитический ресурс... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:32+0300
2024-12-04T14:32+0300
экономика
украина
долги
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Общая сумма задолженности жителей Украины по микрокредитам с начала года выросла в 1,7 раза, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных. "С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 миллиарда гривен (222,4 миллиона долларов – ред.) до 16,02 миллиарда гривен (более 383 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабот". При этом, как отмечает ресурс, жители страны берут меньше микрозаймов, но их сумма в целом увеличилась. "Средняя сумма кредитов выросла в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отмечается в публикации.
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украина, долги
Экономика, УКРАИНА, долги
14:32 04.12.2024
 
Задолженности жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза

"Опендатабот": сумма долгов жителей Украины по микрокредитам выросла в 1,7 раза

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Общая сумма задолженности жителей Украины по микрокредитам с начала года выросла в 1,7 раза, сообщает украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных.
"С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 миллиарда гривен (222,4 миллиона долларов – ред.) до 16,02 миллиарда гривен (более 383 миллионов долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Опендатабот".
При этом, как отмечает ресурс, жители страны берут меньше микрозаймов, но их сумма в целом увеличилась. "Средняя сумма кредитов выросла в 1,3 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - отмечается в публикации.
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ЭкономикаУКРАИНАдолги
 
 
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