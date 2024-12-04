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Бюджет России на 2025 год "достаточно жесткий", заявил Силуанов
Бюджет России на 2025 год "достаточно жесткий", заявил Силуанов - 04.12.2024, ПРАЙМ
Бюджет России на 2025 год "достаточно жесткий", заявил Силуанов
Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:06+0300
2024-12-04T11:06+0300
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экономика
россия
минфин
антон силуанов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"."Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он."Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр.Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.
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россия, минфин, антон силуанов
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Антон Силуанов
Бюджет России на 2025 год "достаточно жесткий", заявил Силуанов
Силуанов: Минфину пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минфину РФ пришлось предметно поработать над федеральным бюджетом на следующий год, и он "достаточно жесткий", заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет".
"Две тысячи двадцать пятый год - достаточно жесткий бюджет, он имеет, во-первых, дефицит по проценту ВВП, второе - он сбалансирован на первичном уровне. В нынешних условиях это дорогого стоит, нам пришлось предметно поработать", - сказал он.
"Мы прекрасно понимаем задачу, с которой мы, по сути дела, работаем - это инфляция", - подчеркнул министр.
Центральный Банк борется с ней через механизм ключевой ставки, напомнил Силуанов. "Для бюджета ставка - затратная, но мы понимаем, что мы идем на это, чтобы решить основную задачу, когда потом для всех стоимость денег будет снижаться - для бюджета это важно", - заключил он.
Бюджет России будет исполнен при любом курсе рубля, заявил Силуанов