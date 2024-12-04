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Минпромторг оценил запас холодильников и кондиционеров в России

Минпромторг оценил запас холодильников и кондиционеров в России - 04.12.2024, ПРАЙМ

Минпромторг оценил запас холодильников и кондиционеров в России

Стабильный запас холодильников и кондиционеров в России сохраняется в условиях перехода на озонобезопасные хладагенты, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T11:13+0300

2024-12-04T11:13+0300

2024-12-04T11:13+0300

экономика

россия

минпромторг

холодильник

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Стабильный запас холодильников и кондиционеров в России сохраняется в условиях перехода на озонобезопасные хладагенты, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ. "Минпромторг России сообщает, что в рамках перехода на "озонобезопасные" хладагенты в стране сохраняется стабильный запас холодильников и кондиционеров, исчисляемый сотнями тысяч единиц, который регулярно пополняется. Доля отечественных холодильников на рынке неуклонно растет: по итогам 2023 года она превысила 50%, а по итогам 2024 года планируется ее рост почти до 60%", - отметили в ведомстве. Кроме того, российские производители холодильного оборудования активно переходят на экологичные технологии, соответствующие международным стандартам. Они уже применяют озонобезопасные вспениватели и хладагенты, это делает их продукцию независимой от квотирования и обеспечивает устойчивость внутреннего рынка. "Важно отметить, что отечественная продукция (бытовые холодильники и морозильные камеры) также идет на экспорт. Так что говорить о том, что российские потребители останутся без холодильников, не приходится. Для содействия внедрению новых экологичных разработок в машиностроении Минпромторг реализует программы субсидирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, действует механизм субсидирования скидок на пищевое оборудование, что обеспечивает дополнительную поддержку производителям промышленных холодильниках установок, работающих на новых хладагентах", - подчеркнули в Минпромторге. СИТУАЦИЯ С ВВОЗОМ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И КОНДИЦИОНЕРОВ В РОССИЮ Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игоря Прудникова сообщила, что Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ с 12 ноября перестала пропускать кондиционеры, холодильники и другое оборудование со специальной охлаждающей смесью - фреоном R-410, который используется в бытовой технике. При этом в ФТС впоследствии сообщили, что холодильники и кондиционеры с фреоном R-410 можно ввозить в Россию без разрешительных документов. В октябре 2024 года Минприроды РФ поясняло, что ввоз продукции с хладагентами, которые используются в кондиционерах и холодильниках, не был ограничен, квотирование таких веществ закреплено в Монреальском протоколе, под регулирование попадают только определенные газы, которым придумана более экологичная альтернатива. В Минпромторге РФ добавили, что ведомство исходит из того, что условия ввоза и вывоза продукции, содержащей смеси озоноразрушающих веществ, должны быть прозрачными, понятными и предсказуемыми для участников рынка. В целях выработки единой позиции и принимая во внимание имеющуюся правовую неопределенность в действующей договорно-правовой базе ЕАЭС ведомство инициировало консультации на площадке Евразийской экономической комиссии. "Многие компании уже обращаются в Минпромторг России за выдачей лицензии на смеси озоноразрушающих веществ. Такая лицензия выдается на основании заключения Росприроднадзора, а сроки рассмотрения заявления составляют в среднем 7 рабочих дней. Однако, принимая во внимание сложившуюся ситуацию, если это будет необходимо, Минпромторг России обеспечит рассмотрение соответствующих заявлений в приоритетном режиме в самые короткие сроки", - заключили в министерстве. Целью Монреальского протокола, принятого в 1987 году, является защита озонового слоя путем принятия мер по ограничению общего мирового производства и потребления веществ, разрушающих его, с конечной целью их полной ликвидации. Он контролирует почти 100 химических веществ в нескольких категориях. Для каждой группы химических веществ установлен график поэтапного отказа от производства и потребления с тем, чтобы в конечном итоге отказаться от них полностью.

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россия, минпромторг, холодильник