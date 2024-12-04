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Россия сохранит лидерство в добыче минтая, считают в АДМ

Россия сохранит лидерство в добыче минтая, считают в АДМ - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия сохранит лидерство в добыче минтая, считают в АДМ

Вылов минтая в России по итогам этого года ожидается на уровне 1,9-2 миллиона тонн, что сохранит лидерскую позицию страны в мире, заявил РИА Новости президент... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T18:03+0300

2024-12-04T18:03+0300

2024-12-04T18:03+0300

экономика

россия

минтай

рыболовство

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вылов минтая в России по итогам этого года ожидается на уровне 1,9-2 миллиона тонн, что сохранит лидерскую позицию страны в мире, заявил РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Булгак. "В этом году в Охотском море и других районах промысла ситуация позитивная, поэтому, по нашим прогнозам, суммарный вылов минтая сохранится на уровне прошлого года, который, к слову, был рекордным. По итогам текущего года ожидаем вылов 1,9-2 миллиона тонн. Россия сохранит место крупнейшего добытчика минтая", - сказал Булгак. При этом к 20 ноября из-за сложной промысловой обстановкой в течение всего сезона вылов минтая в Беринговом море составил 455 тысяч тонн, что на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а по итогам года прогноз вылова составляет 480 тысяч тонн; освоение общего допустимого улова - около 68% добавил он. Тем не менее специализированный промысел минтая на Дальнем Востоке не ограничивается Беринговым морем, основной объем добывается на Охотском море, также минтай ловят в Восточно-Камчатской зоне, у Северных и Южных Курил, пояснили агентству в Рыбном союзе. "С учетом объемов вылова и уровня потребления о дефиците, недолове и недостатке минтая на рынке не может быть и речи. Так как внутренний рынок может "переварить" от силы одну треть продукции из российского минтая", - дополнили в союзе.

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россия, минтай, рыболовство