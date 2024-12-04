https://1prime.ru/20241204/mintrud-853303067.html

Минтруд не поддержал идею использования маткапитала на образование

Минтруд не поддержал идею использования маткапитала на образование - 04.12.2024, ПРАЙМ

Минтруд не поддержал идею использования маткапитала на образование

Минтруд России не поддержал идею использования средств материнского капитала на получение образования для молодых родителей, отметив, что это приведет к... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T01:20+0300

2024-12-04T01:20+0300

2024-12-04T01:20+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Минтруд России не поддержал идею использования средств материнского капитала на получение образования для молодых родителей, отметив, что это приведет к неэффективному расходованию средств федерального бюджета, документ находится в распоряжении РИА Новости. В ноябре депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Минтруд России с предложением расширить возможность использования средств материнского (семейного) капитала на получение образования для родителей ребенка. "Принимая во внимание, что средства материнского (семейного) капитала являются средствами федерального бюджета, а предоставление второго платного образования не является расходным обязательством РФ, направление указанных средств на образование родителей приведет к неэффективному (нерациональному) расходованию средств федерального бюджета, имея в виду то, что соответствующие изменения в большей мере будут способствовать стимулированию рынка платных образовательных услуг, нежели отвечать целям Федерального закона № 256-ФЗ "О допмерах господдержки семей, имеющих детей", - сказано в ответе первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной. В документе отмечается, что закрепление в законодательстве нового направления использования средств маткапитала может привести к ущемлению прав детей на получение образования и жилья. Кроме того, в тексте документа отмечается, что данную норму можно было бы включить в законодательство, только в случае наличия гарантий об окончании родителями платного образования и как результат получения ими соответствующих профессиональных навыков. "Направление средств материнского (семейного) капитала на образование родителей, по сути, должно означать их расходование на получение второго среднего (высшего) профессионального или послевузовского образования либо допобразовательных услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ на платной основе. Указанные виды образования направлены в большей степени на непрерывное повышение квалификации и не связаны с получением общеобразовательного стандарта, гарантируемого государством бесплатно", - сказано в ответе профильного министерства. Как пояснил РИА Новости Колунов, данная инициатива, прежде всего, направлена на поддержку молодых семей и на поддержку родителей, которые только получают или собираются получить первое высшее образование. Он добавил, что ни о каком "втором высшем платном образовании", как указали в ответе Минтруда, речи не идет. "Мы говорим о необходимости решения демографической проблемы, и как раз реализация этой инициативы, конечно, с контролем за расходованием бюджетных средств, может помочь. Направлю инициативу с более подробным описанием в министерство еще раз. Уверен, ведомство внимательно изучит ее", - подчеркнул парламентарий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, бизнес, рф, госдума