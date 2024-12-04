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В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию

В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию - 04.12.2024, ПРАЙМ

В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию

Европейский союз все чаще рассматривает Молдавию как своего вассала, говорится в сообщении СВР России. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T09:45+0300

2024-12-04T09:45+0300

2024-12-04T09:45+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Европейский союз все чаще рассматривает Молдавию как своего вассала, говорится в сообщении СВР России."По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер", - сказано в сообщении ведомства.В СВР отметили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс проявляет наглость в своем поведении. Недавно он дал подробные инструкции правящей партии "Действие и солидарность" о том, как должна функционировать молдавская демократия перед предстоящими парламентскими выборами в 2025 году.Согласно ведомству, Мажейкс потребовал привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционного блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" по любым возможным предлогам, чтобы нейтрализовать их политическую деятельность. Также было приказано "навести порядок" в Гагаузии, включая увольнение главы автономии Евгении Гуцул и арест основных членов ее команды.

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