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В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию - 04.12.2024, ПРАЙМ
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В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию
В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию - 04.12.2024, ПРАЙМ
В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию
Европейский союз все чаще рассматривает Молдавию как своего вассала, говорится в сообщении СВР России. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:45+0300
2024-12-04T09:45+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Европейский союз все чаще рассматривает Молдавию как своего вассала, говорится в сообщении СВР России."По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер", - сказано в сообщении ведомства.В СВР отметили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс проявляет наглость в своем поведении. Недавно он дал подробные инструкции правящей партии "Действие и солидарность" о том, как должна функционировать молдавская демократия перед предстоящими парламентскими выборами в 2025 году.Согласно ведомству, Мажейкс потребовал привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционного блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" по любым возможным предлогам, чтобы нейтрализовать их политическую деятельность. Также было приказано "навести порядок" в Гагаузии, включая увольнение главы автономии Евгении Гуцул и арест основных членов ее команды.
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россия, свр, молдавия, ес
Политика, РОССИЯ, СВР, МОЛДАВИЯ, ЕС
09:45 04.12.2024
 
В СВР заявили о разрушительном воздействии ЕС на Молдавию

СВР: Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Европейский союз все чаще рассматривает Молдавию как своего вассала, говорится в сообщении СВР России.
"По поступающей в СВР информации, Евросоюз все больше относится к Молдавии как к своему вассалу. Об этом свидетельствуют контакты евробюрократов с молдавским руководством "без камер", - сказано в сообщении ведомства.
В СВР отметили, что глава представительства ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс проявляет наглость в своем поведении. Недавно он дал подробные инструкции правящей партии "Действие и солидарность" о том, как должна функционировать молдавская демократия перед предстоящими парламентскими выборами в 2025 году.
Согласно ведомству, Мажейкс потребовал привлечь к уголовной ответственности лидеров оппозиционного блока "Победа", а также партий "Возрождение" и "Шанс" по любым возможным предлогам, чтобы нейтрализовать их политическую деятельность. Также было приказано "навести порядок" в Гагаузии, включая увольнение главы автономии Евгении Гуцул и арест основных членов ее команды.
Флаг Молдавии - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2024
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