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У депутата Госдумы Напсо изъяли активы трех компаний и недвижимость - 04.12.2024, ПРАЙМ
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У депутата Госдумы Напсо изъяли активы трех компаний и недвижимость
У депутата Госдумы Напсо изъяли активы трех компаний и недвижимость - 04.12.2024, ПРАЙМ
У депутата Госдумы Напсо изъяли активы трех компаний и недвижимость
Жалобы поступили на вынесенное решение Центрального районного суда города Сочи, согласно которому у депутата Госдумы Юрия Напсо изъяли активы трех компаний, а... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T04:30+0300
2024-12-04T04:30+0300
общество
россия
сочи
рф
краснодарский край
госдума
лдпр
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СОЧИ, 4 дек – ПРАЙМ. Жалобы поступили на вынесенное решение Центрального районного суда города Сочи, согласно которому у депутата Госдумы Юрия Напсо изъяли активы трех компаний, а также объекты недвижимости в доход государства, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. В октябре текущего года в пресс-службе судов РИА Новости рассказывали, что Центральный районный суд Сочи, удовлетворив гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний - ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", и ООО "Сочипетрол". Однако защита не согласилась с вынесенным решением. "Поступили жалобы на решение Центрального суда Сочи", - сказала собеседница агентства. Юрий Напсо - действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы. Брат Юрия - Роман Напсо является депутатом городского собрания Сочи (ГСС) первого созыва, курирует вопросы жителей Лазаревского района.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , россия, сочи, рф, краснодарский край, госдума, лдпр
Общество , РОССИЯ, СОЧИ, РФ, Краснодарский край, Госдума, ЛДПР
04:30 04.12.2024
 
У депутата Госдумы Напсо изъяли активы трех компаний и недвижимость

Жалобы поступили на решение суда Сочи об изъятии активов у депутата Госдумы Напсо

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СОЧИ, 4 дек – ПРАЙМ. Жалобы поступили на вынесенное решение Центрального районного суда города Сочи, согласно которому у депутата Госдумы Юрия Напсо изъяли активы трех компаний, а также объекты недвижимости в доход государства, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
В октябре текущего года в пресс-службе судов РИА Новости рассказывали, что Центральный районный суд Сочи, удовлетворив гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к Напсо и аффилированным лицам, обратил в доход государства объекты недвижимости депутата, а также 100% доли в уставном капитале трех компаний - ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубань ОЙЛ", и ООО "Сочипетрол". Однако защита не согласилась с вынесенным решением.
"Поступили жалобы на решение Центрального суда Сочи", - сказала собеседница агентства.
Юрий Напсо - действующий депутат Госдумы РФ, он был избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, следует из информации, опубликованной на официальном сайте Госдумы. Брат Юрия - Роман Напсо является депутатом городского собрания Сочи (ГСС) первого созыва, курирует вопросы жителей Лазаревского района.
 
ОбществоРОССИЯСОЧИРФКраснодарский крайГосдумаЛДПР
 
 
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