https://1prime.ru/20241204/nato-853321551.html

Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине

Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ

Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине

Новое командование НАТО в Висбадене, отвечающее за координацию военной помощи Украине, должно заработать к концу 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:19+0300

2024-12-04T15:19+0300

2024-12-04T15:19+0300

политика

украина

нато

марк рютте

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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Новое командование НАТО в Висбадене, отвечающее за координацию военной помощи Украине, должно заработать к концу 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте."Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по координации поддержки Украины и обучению заработает в полную силу к концу текущего (2024 - ред.) года", - отметил он по окончании заседания глав МИД альянса.Ранее сообщалось, что создание этого центра отстает от графика. Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает такие поставки законной целью, а также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая поставки оружия и обучение персонала в различных странах.

https://1prime.ru/20241204/nato-853318217.html

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украина, нато, марк рютте