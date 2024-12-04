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Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине
Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине
Новое командование НАТО в Висбадене, отвечающее за координацию военной помощи Украине, должно заработать к концу 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:19+0300
2024-12-04T15:19+0300
политика
украина
нато
марк рютте
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Новое командование НАТО в Висбадене, отвечающее за координацию военной помощи Украине, должно заработать к концу 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте."Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по координации поддержки Украины и обучению заработает в полную силу к концу текущего (2024 - ред.) года", - отметил он по окончании заседания глав МИД альянса.Ранее сообщалось, что создание этого центра отстает от графика. Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает такие поставки законной целью, а также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая поставки оружия и обучение персонала в различных странах.
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украина, нато, марк рютте
Политика, УКРАИНА, НАТО, Марк Рютте
15:19 04.12.2024
 
Рютте рассказал, когда заработает новое командование по помощи Украине

Рютте: командование НАТО по координации поддержки Киева заработает к концу года

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте
Премьер-министр Королевства Нидерландов Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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БРЮССЕЛЬ, 4 дек - ПРАЙМ. Новое командование НАТО в Висбадене, отвечающее за координацию военной помощи Украине, должно заработать к концу 2024 года. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте.
"Я ожидаю, что новое командование НАТО в Висбадене по координации поддержки Украины и обучению заработает в полную силу к концу текущего (2024 - ред.) года", - отметил он по окончании заседания глав МИД альянса.
Ранее сообщалось, что создание этого центра отстает от графика.
Россия считает, что поставки оружия на Украину создают препятствия для урегулирования конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия считает такие поставки законной целью, а также обвинил США и НАТО в прямом вовлечении в конфликт, включая поставки оружия и обучение персонала в различных странах.
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ПолитикаУКРАИНАНАТОМарк Рютте
 
 
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