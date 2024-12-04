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Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей - 04.12.2024, ПРАЙМ
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T07:40+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, сумма задолженности Невзорова перед налоговой составляет 156 430 рублей. Также у иноагента есть долг по административному правонарушению на 2,5 тысячи рублей.
В ноябре райсуд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем исковым заявлениям прокуратуры к Невзорову. Два иска, поданные в мае 2023 года, были заявлены об истребовании имущества (двух земельных участков в поселке Лисий Нос) из чужого незаконного владения и признании права собственности. Еще один иск - о признании права собственности отсутствующим.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РФ, ВС РФ
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
Журналист Александр Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, сумма задолженности Невзорова перед налоговой составляет 156 430 рублей. Также у иноагента есть долг по административному правонарушению на 2,5 тысячи рублей.
В ноябре райсуд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем исковым заявлениям прокуратуры к Невзорову. Два иска, поданные в мае 2023 года, были заявлены об истребовании имущества (двух земельных участков в поселке Лисий Нос) из чужого незаконного владения и признании права собственности. Еще один иск - о признании права собственности отсутствующим.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.