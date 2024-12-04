Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/nevzorov-853306181.html
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей - 04.12.2024, ПРАЙМ
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей
Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T07:40+0300
2024-12-04T07:40+0300
бизнес
экономика
россия
санкт-петербург
москва
рф
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853306181.jpg?1733287210
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, сумма задолженности Невзорова перед налоговой составляет 156 430 рублей. Также у иноагента есть долг по административному правонарушению на 2,5 тысячи рублей. В ноябре райсуд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем исковым заявлениям прокуратуры к Невзорову. Два иска, поданные в мае 2023 года, были заявлены об истребовании имущества (двух земельных участков в поселке Лисий Нос) из чужого незаконного владения и признании права собственности. Еще один иск - о признании права собственности отсутствующим. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
санкт-петербург
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, санкт-петербург, москва, рф, вс рф
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, РФ, ВС РФ
07:40 04.12.2024
 
Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей

Журналист Александр Невзоров задолжал налоговой более 156 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Журналист Александр Невзоров, признанный иноагентом в РФ, задолжал более 156 тысяч рублей налоговой, свидетельствуют документы, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, сумма задолженности Невзорова перед налоговой составляет 156 430 рублей. Также у иноагента есть долг по административному правонарушению на 2,5 тысячи рублей.
В ноябре райсуд Санкт-Петербурга прекратил производство по трем исковым заявлениям прокуратуры к Невзорову. Два иска, поданные в мае 2023 года, были заявлены об истребовании имущества (двух земельных участков в поселке Лисий Нос) из чужого незаконного владения и признании права собственности. Еще один иск - о признании права собственности отсутствующим.
Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. Также Невзорова неоднократно штрафовали по "иноагентским" административным протоколам.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАРФВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала