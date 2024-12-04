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Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой

Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой - 04.12.2024, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой

Примерно треть (34%) жителей России довольна размером своей зарплаты, а почти четверть (24%) планирует попросить увеличить оклад, свидетельствуют результаты... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T02:32+0300

2024-12-04T02:32+0300

2024-12-04T02:32+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Примерно треть (34%) жителей России довольна размером своей зарплаты, а почти четверть (24%) планирует попросить увеличить оклад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", подготовленного для РИА Новости. "Тридцать четыре процента опрошенных россиян довольны размером своей заработной платы. 24% планируют попросить увеличения оклада в ближайшее время, а 42% респондентов думают о смене работы ради повышения заработка", - говорится в данных. Согласно исследованию, 29% респондентов из числа тех, кто задумывался о повышении, планируют увеличить свой доход более чем на 50%. На повышение на 41-50% рассчитывает каждый десятый, а на 31-40% - 11%. Еще 22% выбрали диапазон от 10% до 20%, а 23% участников исследования — от 21% до 30%. Рост менее чем на 10% планируют лишь 5% опрошенных. Данные свидетельствуют, что среди тех, кто планирует смену работы для повышения дохода, ожидания по росту зарплаты выше, 13% надеются на рост от 41% до 50%, а 37% - на более 50%. "Каждый пятый россиянин (21%) подчеркнул, что ему увеличили оклад в этом году, 16% — в прошлом году. С 11% участников исследования это случилось несколько лет назад, а 20% опрошенных зарплату не повышали никогда", - добавили в сообщении. В исследовании, которое проводилось с 1 по 15 ноября, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество