Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/opros-853303257.html
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой - 04.12.2024, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой
Примерно треть (34%) жителей России довольна размером своей зарплаты, а почти четверть (24%) планирует попросить увеличить оклад, свидетельствуют результаты... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T02:32+0300
2024-12-04T02:32+0300
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853303257.jpg?1733268776
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Примерно треть (34%) жителей России довольна размером своей зарплаты, а почти четверть (24%) планирует попросить увеличить оклад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", подготовленного для РИА Новости. "Тридцать четыре процента опрошенных россиян довольны размером своей заработной платы. 24% планируют попросить увеличения оклада в ближайшее время, а 42% респондентов думают о смене работы ради повышения заработка", - говорится в данных. Согласно исследованию, 29% респондентов из числа тех, кто задумывался о повышении, планируют увеличить свой доход более чем на 50%. На повышение на 41-50% рассчитывает каждый десятый, а на 31-40% - 11%. Еще 22% выбрали диапазон от 10% до 20%, а 23% участников исследования — от 21% до 30%. Рост менее чем на 10% планируют лишь 5% опрошенных. Данные свидетельствуют, что среди тех, кто планирует смену работы для повышения дохода, ожидания по росту зарплаты выше, 13% надеются на рост от 41% до 50%, а 37% - на более 50%. "Каждый пятый россиянин (21%) подчеркнул, что ему увеличили оклад в этом году, 16% — в прошлом году. С 11% участников исследования это случилось несколько лет назад, а 20% опрошенных зарплату не повышали никогда", - добавили в сообщении. В исследовании, которое проводилось с 1 по 15 ноября, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество
Экономика, Общество
02:32 04.12.2024
 
Опрос показал, сколько россиян довольны своей зарплатой

"Работа.ру": треть россиян довольна своей зарплатой, четверть хочет повысить оклад

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Примерно треть (34%) жителей России довольна размером своей зарплаты, а почти четверть (24%) планирует попросить увеличить оклад, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", подготовленного для РИА Новости.
"Тридцать четыре процента опрошенных россиян довольны размером своей заработной платы. 24% планируют попросить увеличения оклада в ближайшее время, а 42% респондентов думают о смене работы ради повышения заработка", - говорится в данных.
Согласно исследованию, 29% респондентов из числа тех, кто задумывался о повышении, планируют увеличить свой доход более чем на 50%. На повышение на 41-50% рассчитывает каждый десятый, а на 31-40% - 11%. Еще 22% выбрали диапазон от 10% до 20%, а 23% участников исследования — от 21% до 30%. Рост менее чем на 10% планируют лишь 5% опрошенных.
Данные свидетельствуют, что среди тех, кто планирует смену работы для повышения дохода, ожидания по росту зарплаты выше, 13% надеются на рост от 41% до 50%, а 37% - на более 50%.
"Каждый пятый россиянин (21%) подчеркнул, что ему увеличили оклад в этом году, 16% — в прошлом году. С 11% участников исследования это случилось несколько лет назад, а 20% опрошенных зарплату не повышали никогда", - добавили в сообщении.
В исследовании, которое проводилось с 1 по 15 ноября, поучаствовали более 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала