Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241204/otnosheniya-853325392.html
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы
Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:12+0300
2024-12-04T16:30+0300
энергетика
россия
владимир путин
мировая энергетика
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США запрещают Германии использовать российский рынок относительно дешевые энергоресурсы, а в них самих создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в американской экономике. "Это такое, прямо скажем — не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
https://1prime.ru/20241204/putin-853325493.html
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, мировая энергетика, сша, европа
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, мировая энергетика, США, ЕВРОПА
16:12 04.12.2024 (обновлено: 16:30 04.12.2024)
 
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы

Путин: США ведут себя не по-союзнически в вопросе энергетических отношений с ЕС

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что США запрещают Германии использовать российский рынок относительно дешевые энергоресурсы, а в них самих создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в американской экономике.
"Это такое, прямо скажем — не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", — сказал он.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление
16:13
 
ЭнергетикаРОССИЯВладимир Путинмировая энергетикаСШАЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала