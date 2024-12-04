https://1prime.ru/20241204/otnosheniya-853325392.html

Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы

Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы

Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:12+0300

2024-12-04T16:12+0300

2024-12-04T16:30+0300

энергетика

россия

владимир путин

мировая энергетика

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США запрещают Германии использовать российский рынок относительно дешевые энергоресурсы, а в них самих создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в американской экономике. "Это такое, прямо скажем — не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".

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россия, владимир путин, мировая энергетика, сша, европа