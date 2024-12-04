https://1prime.ru/20241204/otnosheniya-853325392.html
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы
Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:12+0300
2024-12-04T16:12+0300
2024-12-04T16:30+0300
энергетика
россия
владимир путин
мировая энергетика
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_0:0:3307:1861_1920x0_80_0_0_f90e1d308619cb439b7d333df74ce0e2.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что США запрещают Германии использовать российский рынок относительно дешевые энергоресурсы, а в них самих создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в американской экономике. "Это такое, прямо скажем — не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", — сказал он.Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
https://1prime.ru/20241204/putin-853325493.html
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852679110_320:0:3049:2047_1920x0_80_0_0_d83eb25b08de9847e40c57df68743bed.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мировая энергетика, сша, европа
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, мировая энергетика, США, ЕВРОПА
Путин оценил уровень энергетических отношений США и Европы
Путин: США ведут себя не по-союзнически в вопросе энергетических отношений с ЕС
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Поведение Вашингтона "не очень союзническое" в вопросе энергетических отношений с Европой, заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что США запрещают Германии использовать российский рынок относительно дешевые энергоресурсы, а в них самих создаются условия для более выгодного участия европейских, в том числе немецких, инвесторов в американской экономике.
"Это такое, прямо скажем — не очень союзническое поведение, мягко говоря. Но я здесь не хочу вдаваться в эти детали. В Германии это хорошо знают", — сказал он.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основной темой является "Будущее капитала и капитал будущего".
Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление