https://1prime.ru/20241204/pakistan-853318881.html

Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ

Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ

Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, изучаются и другие возможности работы российских нефтегазовых компаний в... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:05+0300

2024-12-04T14:05+0300

2024-12-04T14:05+0300

энергетика

россия

пакистан

сергей цивилев

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, изучаются и другие возможности работы российских нефтегазовых компаний в этой стране, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы проговаривали участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Также мы просматриваем другие возможности для участия российских компаний в области газа и нефти для работы на территории Пакистана", – сказал Цивилев по итогам 9-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

https://1prime.ru/20241204/neft-853318341.html

пакистан

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россия, пакистан, сергей цивилев