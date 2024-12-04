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Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ
Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ
Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, изучаются и другие возможности работы российских нефтегазовых компаний в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:05+0300
2024-12-04T14:05+0300
энергетика
россия
пакистан
сергей цивилев
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, изучаются и другие возможности работы российских нефтегазовых компаний в этой стране, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы проговаривали участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Также мы просматриваем другие возможности для участия российских компаний в области газа и нефти для работы на территории Пакистана", – сказал Цивилев по итогам 9-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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россия, пакистан, сергей цивилев
Энергетика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, Сергей Цивилев
14:05 04.12.2024
 
Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ

Цивилев: Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции НПЗ

© РИА Новости . В. Шияновский | Перейти в медиабанкНово-Уфимский нефтеперерабатывающий завод.
Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод. - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . В. Шияновский
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия обсудила с Пакистаном участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода, изучаются и другие возможности работы российских нефтегазовых компаний в этой стране, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
"Мы проговаривали участие в реконструкции нефтеперерабатывающего завода. Также мы просматриваем другие возможности для участия российских компаний в области газа и нефти для работы на территории Пакистана", – сказал Цивилев по итогам 9-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
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ЭнергетикаРОССИЯПАКИСТАНСергей Цивилев
 
 
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