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В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ
В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ
Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан до конца марта 2025 года, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:06+0300
2024-12-04T14:06+0300
2024-12-04T14:06+0300
экономика
россия
пакистан
товарные вагоны
железнодорожные перевозки
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан до конца марта 2025 года, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Обе страны договорились о том, чтобы отправить первый товарный поезд из России в Пакистан до 31 марта 2025 года, это позволит показать истинный потенциал торговли в предстоящие годы", - сказал он в ходе межправкомиссии. По его словам, стороны также договорились о проведении следующего заседания межправкомиссии в Пакистане в 2025 году. Он сообщил о работе над дорожной картой по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитанной на пятилетний период - с 2025 до 2030 года.
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россия, пакистан, товарные вагоны, железнодорожные перевозки
Экономика, РОССИЯ, ПАКИСТАН, товарные вагоны, железнодорожные перевозки
В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ
Легари: первый товарный поезд из РФ могут отправить в Пакистан к апрелю 2025 г
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан до конца марта 2025 года, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари.
"Обе страны договорились о том, чтобы отправить первый товарный поезд из России в Пакистан до 31 марта 2025 года, это позволит показать истинный потенциал торговли в предстоящие годы", - сказал он в ходе межправкомиссии.
По его словам, стороны также договорились о проведении следующего заседания межправкомиссии в Пакистане в 2025 году.
Он сообщил о работе над дорожной картой по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитанной на пятилетний период - с 2025 до 2030 года.
Пакистан возобновит импорт российской нефти