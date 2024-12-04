https://1prime.ru/20241204/pakistan-853319132.html

В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ

В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Пакистане рассказали, когда в страну отправят первый товарный поезд из РФ

Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан до конца марта 2025 года, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:06+0300

2024-12-04T14:06+0300

2024-12-04T14:06+0300

экономика

россия

пакистан

товарные вагоны

железнодорожные перевозки

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/35/841963557_0:289:2400:1639_1920x0_80_0_0_c93ef5053cf529a76813d0ec9954d77e.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Первый товарный поезд из РФ планируется отправить в Пакистан до конца марта 2025 года, заявил министр энергетики Пакистана Сардар Легари. "Обе страны договорились о том, чтобы отправить первый товарный поезд из России в Пакистан до 31 марта 2025 года, это позволит показать истинный потенциал торговли в предстоящие годы", - сказал он в ходе межправкомиссии. По его словам, стороны также договорились о проведении следующего заседания межправкомиссии в Пакистане в 2025 году. Он сообщил о работе над дорожной картой по торгово-экономическому сотрудничеству, рассчитанной на пятилетний период - с 2025 до 2030 года.

https://1prime.ru/20241204/neft-853318341.html

пакистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пакистан, товарные вагоны, железнодорожные перевозки