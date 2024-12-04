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Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января

Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января - 04.12.2024, ПРАЙМ

Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января

Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T03:00+0300

2024-12-04T03:00+0300

2024-12-04T03:00+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов. По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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