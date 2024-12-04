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Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января
Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января - 04.12.2024, ПРАЙМ
Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января
Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T03:00+0300
2024-12-04T03:00+0300
экономика
москва
рф
госдума
лдпр
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). "Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов. По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.
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40
192
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москва, рф, госдума, лдпр
Экономика, МОСКВА, РФ, Госдума, ЛДПР
03:00 04.12.2024
 
Страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января

Депутат Нилов: страховые пенсии проиндексируют на 7,3% с 1 января 2025 года

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Страховые пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента", - сказал Нилов.
По его словам, размер индексации определяется прогнозом инфляции, но, если реальная инфляция будет отличаться, правительство имеет возможность дополнительно доиндексировать размер пенсий. Депутат отметил, что средства на это заложены в бюджете РФ.
 
ЭкономикаМОСКВАРФГосдумаЛДПР
 
 
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