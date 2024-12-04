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"Черная пятница" опередила Всемирный день шопинга на 13% - 04.12.2024, ПРАЙМ
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"Черная пятница" опередила Всемирный день шопинга на 13%
"Черная пятница" опередила Всемирный день шопинга на 13% - 04.12.2024, ПРАЙМ
"Черная пятница" опередила Всемирный день шопинга на 13%
Средний чек онлайн-покупки в "Черную пятницу" у россиян оказался на 13% выше, чем во время Всемирного дня шопинга (11.11), говорится в исследовании банка... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T04:30+0300
2024-12-04T04:30+0300
бизнес
россия
финансы
европа
русский стандарт
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средний чек онлайн-покупки в "Черную пятницу" у россиян оказался на 13% выше, чем во время Всемирного дня шопинга (11.11), говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости. "Черная пятница" (стартовала 29 ноября) опередила Всемирный день шопинга (11.11) по величине среднего чека онлайн-покупки на 13%", - сказано в материалах. В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" были изучены все онлайн-покупки по банковским картам 8-11 ноября , а также 29 ноября – 2 декабря 2024 года. По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе. По данным исследования, средняя сумма покупки в разгар "Черной пятницы" составила 3 541 рубль, а в первые дни распродаж по случаю Всемирного дня шопинга – 3 121 рубль. По общей сумме онлайн-покупок в разгар Всемирного дня шопинга лидировали маркетплейсы (средний чек 2 157 рублей), магазины косметики и парфюмерии (средний чек 8 718 рублей), а также туристические агентства (средний чек 5 590 рублей), где в сезон распродаж можно выгодно приобрести недорогие путевки, включая короткие туры выходного дня и тематические экскурсии для школьников. В аналогичном рейтинге "Черной пятницы" самыми популярными в зависимости от суммы онлайн-операций оказались маркетплейсы (средний чек 2 348 рублей), магазины одежды и обуви (средний чек 7 976 рублей) и туристические агентства (средний чек 5 386 рублей).
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192
40
192
40
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4.7
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бизнес, россия, финансы, европа, русский стандарт
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ЕВРОПА, Русский стандарт
04:30 04.12.2024
 
"Черная пятница" опередила Всемирный день шопинга на 13%

"Русский стандарт": средний чек онлайн-покупки в "Черную пятницу" оказался на 13% выше

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Средний чек онлайн-покупки в "Черную пятницу" у россиян оказался на 13% выше, чем во время Всемирного дня шопинга (11.11), говорится в исследовании банка "Русский стандарт", которое есть у РИА Новости.
"Черная пятница" (стартовала 29 ноября) опередила Всемирный день шопинга (11.11) по величине среднего чека онлайн-покупки на 13%", - сказано в материалах.
В рамках исследования в эквайринговой сети банка "Русский стандарт" были изучены все онлайн-покупки по банковским картам 8-11 ноября , а также 29 ноября – 2 декабря 2024 года. По данным банка, его эквайринговая сеть занимает пятое место по величине в России, 81-е место в мировом рейтинге крупнейших торговых эквайеров и 23-е место в рейтинге крупнейших онлайн-эквайеров в Европе.
По данным исследования, средняя сумма покупки в разгар "Черной пятницы" составила 3 541 рубль, а в первые дни распродаж по случаю Всемирного дня шопинга – 3 121 рубль.
По общей сумме онлайн-покупок в разгар Всемирного дня шопинга лидировали маркетплейсы (средний чек 2 157 рублей), магазины косметики и парфюмерии (средний чек 8 718 рублей), а также туристические агентства (средний чек 5 590 рублей), где в сезон распродаж можно выгодно приобрести недорогие путевки, включая короткие туры выходного дня и тематические экскурсии для школьников.
В аналогичном рейтинге "Черной пятницы" самыми популярными в зависимости от суммы онлайн-операций оказались маркетплейсы (средний чек 2 348 рублей), магазины одежды и обуви (средний чек 7 976 рублей) и туристические агентства (средний чек 5 386 рублей).
 
БизнесРОССИЯФинансыЕВРОПАРусский стандарт
 
 
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