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В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине
Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:02+0300
2024-12-04T10:42+0300
политика
россия
украина
госдума
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.По словам парламентария, союзники Киева перешли к "подковерной игре" на фоне участившихся заявлений о проведении переговоров по мирному урегулированию на Украине."Это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - заявил собеседник издания.Шеремет резюмировал, что Запад нуждается в передышке, чтобы обновить свои ресурсы и восстановить свое положение, а введение миротворцев может быть лишь предлогом для этого.
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россия, украина, госдума
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
10:02 04.12.2024 (обновлено: 10:42 04.12.2024)
 
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине

Шеремет: Запад ведет подковерную игру под видом миротворцев на Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Тор-М1 на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По словам парламентария, союзники Киева перешли к "подковерной игре" на фоне участившихся заявлений о проведении переговоров по мирному урегулированию на Украине.
"Это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - заявил собеседник издания.
Шеремет резюмировал, что Запад нуждается в передышке, чтобы обновить свои ресурсы и восстановить свое положение, а введение миротворцев может быть лишь предлогом для этого.
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