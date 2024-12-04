https://1prime.ru/20241204/plan-853309488.html
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине
Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:02+0300
2024-12-04T10:02+0300
2024-12-04T10:42+0300
политика
россия
украина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853309332_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_41a4ff3edf73d010fe178b68750bf79f.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.По словам парламентария, союзники Киева перешли к "подковерной игре" на фоне участившихся заявлений о проведении переговоров по мирному урегулированию на Украине."Это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - заявил собеседник издания.Шеремет резюмировал, что Запад нуждается в передышке, чтобы обновить свои ресурсы и восстановить свое положение, а введение миротворцев может быть лишь предлогом для этого.
https://1prime.ru/20241203/nato-853301437.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853309332_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_0fd47218002ca6aa369215fb365455aa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, госдума
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Госдума
В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине
Шеремет: Запад ведет подковерную игру под видом миротворцев на Украине
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
По словам парламентария, союзники Киева перешли к "подковерной игре" на фоне участившихся заявлений о проведении переговоров по мирному урегулированию на Украине.
"Это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - заявил собеседник издания.
Шеремет резюмировал, что Запад нуждается в передышке, чтобы обновить свои ресурсы и восстановить свое положение, а введение миротворцев может быть лишь предлогом для этого.
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО