https://1prime.ru/20241204/plan-853309488.html

В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине

В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ

В Госдуме предупредили о жутком плане Запада по Украине

Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:02+0300

2024-12-04T10:02+0300

2024-12-04T10:42+0300

политика

россия

украина

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/04/853309332_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_41a4ff3edf73d010fe178b68750bf79f.jpg

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Западные страны могут видом миротворческой миссии разместить на территории Украины свой военный контингент. Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.По словам парламентария, союзники Киева перешли к "подковерной игре" на фоне участившихся заявлений о проведении переговоров по мирному урегулированию на Украине."Это все может быть лишь уловка и прикрытие, чтобы затем под видом миротворческой миссии ввести туда свой военный контингент, который там и останется на постоянной основе", - заявил собеседник издания.Шеремет резюмировал, что Запад нуждается в передышке, чтобы обновить свои ресурсы и восстановить свое положение, а введение миротворцев может быть лишь предлогом для этого.

https://1prime.ru/20241203/nato-853301437.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, госдума