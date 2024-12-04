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В Польше раскрыли, кто не сможет "сесть за стол" с Трампом
В Польше раскрыли, кто не сможет "сесть за стол" с Трампом - 04.12.2024, ПРАЙМ
В Польше раскрыли, кто не сможет "сесть за стол" с Трампом
Страны НАТО, направляющие на оборону менее 2% ВВП, не смогут "сесть за стол с администрацией Дональда Трампа", заявил министр национальной обороны Польши... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T11:12+0300
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО, направляющие на оборону менее 2% ВВП, не смогут "сесть за стол с администрацией Дональда Трампа", заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN. "Неделю назад в Берлине прошла встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии. Мы говорили в контексте "что будет после выборов в США". Я говорю своим коллегам: 2% ВВП, который принят в НАТО – это минимум для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией Трампа", - сказал Косиняк-Камыш. "Если кто-то не будет выполнять этих требований, то не о чем говорить", - добавил он. Ранее руководство Польши неоднократно заявляло, что в текущем году оборонные расходы страны превысят 4% ВВП, а в 2025 году составят 4,7% ВВП. По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия.
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польша, нато, ес, сша, дональд трамп
Политика, ПОЛЬША, НАТО, ЕС, США, Дональд Трамп
В Польше раскрыли, кто не сможет "сесть за стол" с Трампом
МО Польши: выделяющие на оборону менее 2% ВВП страны не смогут "сесть за стол" с Трампом
ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Страны НАТО, направляющие на оборону менее 2% ВВП, не смогут "сесть за стол с администрацией Дональда Трампа", заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала TVN.
"Неделю назад в Берлине прошла встреча министров обороны Польши, Германии, Франции, Великобритании, Италии. Мы говорили в контексте "что будет после выборов в США". Я говорю своим коллегам: 2% ВВП, который принят в НАТО – это минимум для того, чтобы сесть за стол с новой администрацией Трампа", - сказал Косиняк-Камыш.
"Если кто-то не будет выполнять этих требований, то не о чем говорить", - добавил он.
Ранее руководство Польши неоднократно заявляло, что в текущем году оборонные расходы страны превысят 4% ВВП, а в 2025 году составят 4,7% ВВП.
По последним данным, стандарт НАТО по военным расходам на уровне 2% не выполняют восемь стран НАТО, в том числе такие крупные, как Канада и Италия.
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