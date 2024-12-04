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Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах - 04.12.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:55+0300
2024-12-04T14:07+0300
вооружения
польша
украина
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига попросил у НАТО 19 дополнительных систем ПВО, чтобы Украина могла "пережить зиму". "Польша присоединяется к этим призывам, но сама является прифронтовой страной. Я напомню, что наше воздушное пространство также нарушают ракеты и дроны и Польша должна охранять свое небо, которое также является небом НАТО", - сказал Сикорский журналистам во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. "Так что искать возможные для передачи Украине системы противовоздушной обороны должны те, кто находятся дальше от России", - добавил он.
https://1prime.ru/20241204/polsha-853313002.html
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польша, украина
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА
13:55 04.12.2024 (обновлено: 14:07 04.12.2024)
 
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах

Глава МИД Польши Сикорский призвал искать ПВО для Киева в далеких от РФ странах

© Public DomainКраков, Польша
Краков, Польша
© Public Domain
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ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России.
Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига попросил у НАТО 19 дополнительных систем ПВО, чтобы Украина могла "пережить зиму".
"Польша присоединяется к этим призывам, но сама является прифронтовой страной. Я напомню, что наше воздушное пространство также нарушают ракеты и дроны и Польша должна охранять свое небо, которое также является небом НАТО", - сказал Сикорский журналистам во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Так что искать возможные для передачи Украине системы противовоздушной обороны должны те, кто находятся дальше от России", - добавил он.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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ВооруженияПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
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