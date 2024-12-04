https://1prime.ru/20241204/polsha-853318613.html
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах - 04.12.2024, ПРАЙМ
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T13:55+0300
2024-12-04T13:55+0300
2024-12-04T14:07+0300
вооружения
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_de920d6316b30fad3ab6f4abf4f83ef9.jpg
ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России. Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига попросил у НАТО 19 дополнительных систем ПВО, чтобы Украина могла "пережить зиму". "Польша присоединяется к этим призывам, но сама является прифронтовой страной. Я напомню, что наше воздушное пространство также нарушают ракеты и дроны и Польша должна охранять свое небо, которое также является небом НАТО", - сказал Сикорский журналистам во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе. "Так что искать возможные для передачи Украине системы противовоздушной обороны должны те, кто находятся дальше от России", - добавил он.
https://1prime.ru/20241204/polsha-853313002.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/09/841260924_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3836c9382bcafa216998c3ac2de7adfd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина
Вооружения, ПОЛЬША, УКРАИНА
Глава МИД Польши призвал искать ПВО для Украины в далеких от России странах
Глава МИД Польши Сикорский призвал искать ПВО для Киева в далеких от РФ странах
ВАРШАВА, 4 дек - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал искать системы ПВО для Украины в странах, расположенных дальше от России.
Ранее глава украинского МИД Андрей Сибига попросил у НАТО 19 дополнительных систем ПВО, чтобы Украина могла "пережить зиму".
"Польша присоединяется к этим призывам, но сама является прифронтовой страной. Я напомню, что наше воздушное пространство также нарушают ракеты и дроны и Польша должна охранять свое небо, которое также является небом НАТО", - сказал Сикорский журналистам во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
"Так что искать возможные для передачи Украине системы противовоздушной обороны должны те, кто находятся дальше от России", - добавил он.
В Польше раскрыли, кто не сможет "сесть за стол" с Трампом