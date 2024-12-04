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Посол Мексики обсудит с туроператорами ситуацию с отказами во въезде
Посол Мексики обсудит с туроператорами ситуацию с отказами во въезде - 04.12.2024, ПРАЙМ
Посол Мексики обсудит с туроператорами ситуацию с отказами во въезде
Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретится на этой неделе с представителями 14-ти российских туроператоров для обсуждения ситуации с участившимися... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T06:06+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретится на этой неделе с представителями 14-ти российских туроператоров для обсуждения ситуации с участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в Москве.
"Да, мы получили их письмо. Посол встретится с ними на этой неделе", - сообщили агентству.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о том, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ.
Подписи под обращением поставили руководители компаний "Арт-Тур", "Русский Экспресс", "Карибский клуб", ITM group, "Интурист", ICS Travel, "Квинта тур", ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, "Миракль", "Веселый ветер", "Ванд", "Свои люди". Туроператоры рассчитывают на содействие в решении этой проблемы, поскольку Мексика относится к дружественным России странам, подчеркнули в РСТ.
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Туризм, Бизнес, Экономика, РФ, МЕКСИКА, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, Интурист, РСТ
Посол Мексики обсудит с туроператорами ситуацию с отказами во въезде
Посол Мексики в России встретится с представителями 14 туроператоров
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Посол Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас встретится на этой неделе с представителями 14-ти российских туроператоров для обсуждения ситуации с участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ, сообщили РИА Новости в дипмиссии страны в Москве.
"Да, мы получили их письмо. Посол встретится с ними на этой неделе", - сообщили агентству.
Ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) заявили о том, что 14 российских туроператоров направили послу Мексики в РФ коллективное письмо с просьбой разъяснить требования к туристам, это вызвано участившимися отказами во въезде путешественникам из РФ.
Подписи под обращением поставили руководители компаний "Арт-Тур", "Русский Экспресс", "Карибский клуб", ITM group, "Интурист", ICS Travel, "Квинта тур", ClickVoyage, Latina Travel, PAC Group, "Миракль", "Веселый ветер", "Ванд", "Свои люди". Туроператоры рассчитывают на содействие в решении этой проблемы, поскольку Мексика относится к дружественным России странам, подчеркнули в РСТ.