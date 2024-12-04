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Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний

Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний - 04.12.2024, ПРАЙМ

Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний

Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T14:44+0300

2024-12-04T14:44+0300

2024-12-04T14:50+0300

экономика

россия

правительство рф

господдержка

авиакомпании

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", - сказал он на заседании правительства в среду.Премьер подчеркнул, что благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами."Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - заявил Мишустин.

https://1prime.ru/20241130/lizing-853221787.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, господдержка, авиакомпании