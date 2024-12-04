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Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний - 04.12.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний - 04.12.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний
Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T14:44+0300
2024-12-04T14:50+0300
экономика
россия
правительство рф
господдержка
авиакомпании
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", - сказал он на заседании правительства в среду.Премьер подчеркнул, что благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами."Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - заявил Мишустин.
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россия, правительство рф, господдержка, авиакомпании
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, господдержка, авиакомпании
14:44 04.12.2024 (обновлено: 14:50 04.12.2024)
 
Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний

Правительство РФ направит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Правительство России направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний, в том числе для субсидирования льготных авиаперелетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 миллиарда рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам", - сказал он на заседании правительства в среду.
Премьер подчеркнул, что благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны, чтобы люди, где бы они ни находились, могли пользоваться удобными маршрутами.
"Продолжим оказывать помощь и в следующем году. Необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - заявил Мишустин.
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