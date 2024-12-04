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НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий - 04.12.2024, ПРАЙМ
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НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий
НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий - 04.12.2024, ПРАЙМ
НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий
Банк России опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов за три квартала 2024 года | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T10:27+0300
2024-12-04T10:27+0300
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Банк России опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов за три квартала 2024 годаНПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшим НПФ в России по количеству клиентов, получающих ежемесячные выплаты. Это следует из опубликованных Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 3 квартала 2024 года.Фонд выплачивает негосударственные пенсии свыше 361,6 тыс. человек, что составляет порядка 25% от общего числа граждан, получающих выплаты в НПФ.Объем средств, перечисленных пенсионерам фонда за три квартала, достиг 15,8 млрд руб. – это также четверть от общей суммы выплаченных с начала года негосударственных пенсий в России.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под его управлением находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
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4.7
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192
40
192
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5
4.7
96
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192
40
192
40
пресс-релизы
Пресс-релизы
10:27 04.12.2024

НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий

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Банк России опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов за три квартала 2024 года
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшим НПФ в России по количеству клиентов, получающих ежемесячные выплаты. Это следует из опубликованных Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 3 квартала 2024 года.
Фонд выплачивает негосударственные пенсии свыше 361,6 тыс. человек, что составляет порядка 25% от общего числа граждан, получающих выплаты в НПФ.
Объем средств, перечисленных пенсионерам фонда за три квартала, достиг 15,8 млрд руб. – это также четверть от общей суммы выплаченных с начала года негосударственных пенсий в России.
НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под его управлением находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".
Источник: НПФ "Благосостояние"

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