https://1prime.ru/20241204/press-853310359.html

НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий

НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий - 04.12.2024, ПРАЙМ

НПФ "Благосостояние" – лидер по количеству выплачиваемых пенсий

Банк России опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов за три квартала 2024 года | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T10:27+0300

2024-12-04T10:27+0300

2024-12-04T10:27+0300

пресс-релизы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853310359.jpg?1733297229

Банк России опубликовал результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов за три квартала 2024 годаНПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" является крупнейшим НПФ в России по количеству клиентов, получающих ежемесячные выплаты. Это следует из опубликованных Банком России показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов за 3 квартала 2024 года.Фонд выплачивает негосударственные пенсии свыше 361,6 тыс. человек, что составляет порядка 25% от общего числа граждан, получающих выплаты в НПФ.Объем средств, перечисленных пенсионерам фонда за три квартала, достиг 15,8 млрд руб. – это также четверть от общей суммы выплаченных с начала года негосударственных пенсий в России.НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" – один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России, работает на рынке пенсионных услуг с 1996 года. Под его управлением находятся пенсионные сбережения свыше 1,3 млн человек. Фонд включен в системы гарантирования прав клиентов НПФ. Сбережения по НПО и ПДС, средства пенсионных накоплений по обязательному пенсионному страхованию в НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" застрахованы государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пресс-релизы