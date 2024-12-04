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Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации
Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации - 04.12.2024, ПРАЙМ
Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации
ПСБ сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль, говорится в сообщении банка. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T21:49+0300
2024-12-04T21:49+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ПСБ сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль, говорится в сообщении банка. "ПСБ в рамках содействия формированию благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также в целях создания новой инфраструктуры банковского обслуживания в регионе произведет смену адреса юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний, входящих в экосистему нефинансовых сервисов банка, с московской на ярославскую. Кроме того, ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль", - говорится в релизе. Ранее в среду о переезде Промсвязьбанка в Ярославскую область сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Банк отмечает, что для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты - детский сад, школу, поликлинику. "Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально-значимые проекты региона. Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области - как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и открытия новых дополнительных банковских офисов", - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков. Сотрудничество ПСБ и Ярославской области также предусматривает привлечение инвестиций в экономику региона, повышение его конкурентоспособности и туристической привлекательности, развитие государственно-частного партнерства, повышение инвестиционной и инновационной активности местных компаний, отмечается в релизе.
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россия, ярославль, ярославская область, псб, промсвязьбанк, регистрация
Экономика, РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, Ярославская область, ПСБ, Промсвязьбанк, регистрация
Промсвязьбанк подтвердил смену адреса юридической и налоговой регистрации
ПСБ: банк сменит адрес юридической и налоговой регистрации с Москвы на Ярославль
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. ПСБ сменит адрес юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний с Москвы на Ярославль, говорится в сообщении банка.
"ПСБ в рамках содействия формированию благоприятных условий развития экономики и социальной сферы Ярославской области, а также в целях создания новой инфраструктуры банковского обслуживания в регионе произведет смену адреса юридической и налоговой регистрации ПАО "Промсвязьбанк" и его отдельных дочерних компаний, входящих в экосистему нефинансовых сервисов банка, с московской на ярославскую. Кроме того, ПСБ переведет более 5 тысяч сотрудников и членов их семей на новое место работы и жительства в Ярославль", - говорится в релизе.
Ранее в среду о переезде Промсвязьбанка в Ярославскую область сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Банк отмечает, что для максимально комфортных условий переезда сотрудников и членов их семей в регионе планируется создать соответствующую инфраструктуру: жилые и офисные помещения, а также социальные объекты - детский сад, школу, поликлинику.
"Частичный переезд в Ярославль окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие региона, ведь наряду с прямым эффектом на местный бюджет в виде увеличения налоговых отчислений смена прописки поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально-значимые проекты региона. Одновременно такой шаг позволит нам укрепить свои позиции в сфере обслуживания физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области - как за счет расширения штата сотрудников в регионе, так и открытия новых дополнительных банковских офисов", - прокомментировал председатель ПСБ Петр Фрадков.
Сотрудничество ПСБ и Ярославской области также предусматривает привлечение инвестиций в экономику региона, повышение его конкурентоспособности и туристической привлекательности, развитие государственно-частного партнерства, повышение инвестиционной и инновационной активности местных компаний, отмечается в релизе.
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