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Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд

Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин заявил о росте инвестиций в Россию третий год подряд

Президент Владимир Путин заявил о том, что инвестиции в РФ растут третий год подряд, несмотря на все попытки помешать или возникающие проблемы. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:45+0300

2024-12-04T15:45+0300

2024-12-04T16:03+0300

владимир путин

россия зовет

инвестиции

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Президент Владимир Путин заявил о том, что инвестиции в РФ растут третий год подряд, несмотря на все попытки помешать или возникающие проблемы. "С учетом всех трудностей, вложения в основной капитал российского бизнеса растут третий год подряд, несмотря на все проблемы, которые у нас возникают или которые нам пытаются создать извне", - сказал Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".По его словам, в 2022 году прирост инвестиций составил 6,7%, в 2023 году - уже 9,8%, а за 9 месяцев текущего года темпы сопоставимые – плюс 8,6%.Россия продолжит укреплять рынок капитала, поддерживать выход компаний на биржу, вкладываться в развитие и расширение мощностей, создание рабочих мест. В частности, Путин предложил увязать получение господдержки компаниями с их выходом на биржу и подготовить пакет стимулирующих мер. Поддержка эмитентов должна учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению акций. "К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - добавил он.Немалый потенциал есть и у частных инвесторов. Свыше 32 миллионов россиян сегодня проявляют интерес к покупке ценных бумаг, их общий объем активов превышает 9 триллионов рублей. В этой связи глава государства поручил экономическому блоку повысить спрос на ценные бумаги, усилить работу по защите прав инвесторов. "Российский рынок капитала должен активнее участвовать в финансировании проектов развития и структурных изменениях нашей экономики... Нужно повысить спрос на ценные бумаги, обеспечив эффективную защиту прав инвесторов и необходимую информационную прозрачность компаний", - заявил он.Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка. Она по-прежнему приглашает приглашает инвесторов из дружественных стран. "Как уже не раз говорил, Россия - это часть глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капиталов", - сказал глава государства. По его словам, будет применяться гибкий подход по постановке нерезидентов на налоговый учет.

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владимир путин, россия зовет, инвестиции