https://1prime.ru/20241204/putin-853323676.html

В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин

В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ

В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин

В 2022 году некоторые страны проявили себя ненадежными партнерами и разрушили торговые, производственные и логистические связи с Россией, которые строились... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:46+0300

2024-12-04T15:46+0300

2024-12-04T15:46+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В 2022 году некоторые страны проявили себя ненадежными партнерами и разрушили торговые, производственные и логистические связи с Россией, которые строились десятилетиями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.В рамках выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент напомнил, что действия правящих элит данных стран причинили серьезные проблемы российским компаниям и отраслям."Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", - подчеркнул глава государства.Путин подчеркнул, что российская экономика не только восстановилась, но и проходит через изменения. Кроме того, Москва успешно выстраивает отношения с перспективными партнерами.

https://1prime.ru/20241107/putin-852675808.html

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россия, владимир путин