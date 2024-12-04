https://1prime.ru/20241204/putin-853323676.html
В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин
В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин
В 2022 году некоторые страны проявили себя ненадежными партнерами и разрушили торговые, производственные и логистические связи с Россией, которые строились... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:46+0300
2024-12-04T15:46+0300
2024-12-04T15:46+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В 2022 году некоторые страны проявили себя ненадежными партнерами и разрушили торговые, производственные и логистические связи с Россией, которые строились десятилетиями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.В рамках выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент напомнил, что действия правящих элит данных стран причинили серьезные проблемы российским компаниям и отраслям."Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", - подчеркнул глава государства.Путин подчеркнул, что российская экономика не только восстановилась, но и проходит через изменения. Кроме того, Москва успешно выстраивает отношения с перспективными партнерами.
https://1prime.ru/20241107/putin-852675808.html
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
В 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, заявил Путин
Путин: в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В 2022 году некоторые страны проявили себя ненадежными партнерами и разрушили торговые, производственные и логистические связи с Россией, которые строились десятилетиями. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
В рамках выступления на форуме ВТБ "Россия зовет!" президент напомнил, что действия правящих элит данных стран причинили серьезные проблемы российским компаниям и отраслям.
"Эти страны проявили себя как ненадежные партнеры, были поставлены под удар и даже разрушены многие производственные и даже логистические цепочки, кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями", - подчеркнул глава государства.
Путин подчеркнул, что российская экономика не только восстановилась, но и проходит через изменения. Кроме того, Москва успешно выстраивает отношения с перспективными партнерами.
Путин назвал неоколониальной политику в мировой экономике и безопасности