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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы на уровне 2,3% на фоне многих западных стран. Об этом в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T15:50+0300
2024-12-04T15:50+0300
экономика
россия
владимир путин
безработица
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы на уровне 2,3% на фоне многих западных стран. Об этом в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил глава государства Владимир Путин."В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - подчеркнул президент.Путин отметил положительные изменения на рынке труда, включая снижение безработицы в регионах с высоким уровнем безработицы и рост занятости среди молодежи до 25 лет.Глава государства отметил, что, хотя проблема безработицы среди молодежи существует, в России ситуация улучшилась. Уровень безработицы в стране сейчас составляет менее 9%, в то время как ранее в некоторых регионах он достигал 20-25%.
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россия, владимир путин, безработица
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, безработица
15:50 04.12.2024
 
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Путин: в России рекордно низкий уровень безработицы на фоне многих государств

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. В России наблюдается рекордно низкий уровень безработицы на уровне 2,3% на фоне многих западных стран. Об этом в рамках инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" заявил глава государства Владимир Путин.
"В целом в России рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. На фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным. Для примера, во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - подчеркнул президент.
Путин отметил положительные изменения на рынке труда, включая снижение безработицы в регионах с высоким уровнем безработицы и рост занятости среди молодежи до 25 лет.
Глава государства отметил, что, хотя проблема безработицы среди молодежи существует, в России ситуация улучшилась. Уровень безработицы в стране сейчас составляет менее 9%, в то время как ранее в некоторых регионах он достигал 20-25%.
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