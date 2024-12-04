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Россия стремится укрепить экономический суверенитет, заявил Путин

Россия стремится укрепить экономический суверенитет, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия стремится укрепить экономический суверенитет, заявил Путин

Россия стремится укрепить экономический суверенитет и лидерство в технологиях. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:00+0300

2024-12-04T16:00+0300

2024-12-04T16:09+0300

экономика

россия

владимир путин

экономический суверенитет

технологии

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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Россия стремится укрепить экономический суверенитет и лидерство в технологиях. Об этом заявил в ходе выступления на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что Россия объединяет усилия государства, общества и бизнеса в укреплении экономического суверенитета, в достижении технологического лидерства нашей страны, в развитии устойчивой национально ориентированной банковской системы и сильного финансового, фондового рынка".Путин добавил, что страна приглашает к этой работе партнеров из всех стран, которые заинтересованы в таком сотрудничестве.Путин в среду участвует в пленарной сессии пятнадцатого инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие проходит 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Его основная тема — "Будущее капитала и капитал будущего".

https://1prime.ru/20241204/inflyatsiya-853324665.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, экономический суверенитет, технологии