https://1prime.ru/20241204/putin-853325493.html

Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление

Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин: многие компании остались в России, невзирая на давление

Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XV инвестиционного... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:13+0300

2024-12-04T16:13+0300

2024-12-04T16:15+0300

владимир путин

втб

россия зовет

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"По его словам, многие партнеры, в том числе из стран Западной Европы и США, продолжают работу в прежнем режиме. Это около половины компаний. "Часть передала управление подконтрольным им лицам и организациям. И примерно одна четверть действительно ушла, и некоторые продолжает выход из российской экономики", - сказал глава государства.Такая тактика обернулась разрушением торговых отношений, производственных и логистических цепочки с Россией, наработанных за десятилетия кооперационных связей."Я уже говорил, по-моему, и на прошлом форуме, да и вообще при любом удобном случае всё время об этом говорю: мы никого не выгоняли, никого не выдавливали с нашего рынка", - сказал он, добавив, что Россия укрепляет связи с перспективными партнерами.По его словам, европейская экономика переживает сложные времена. Разрыв с Россией тоже играет в этом серьезную роль. В целом же проблемы европейских экономик связаны не только с потерей российских энергоносителей, но и с нарушением торговых связей и логистики. Это невозможность продавать в России продукцию, поставлять комплектующие на те предприятия, которые были ранее созданы европейскими инвесторами в нашей стране. "Невозможно использовать логистические маршруты, которые тоже приносили определенную прибыль, невозможно использовать европейскую валюту евро для расчета", - добавил глава государства. При этом США в отношениях с Европой ведут себя не по-союзнически.Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата. "При этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны. А по таким параметрам, как регистрация предприятий, управление недвижимостью, - уверенно занимает второе место", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20241204/putin-853324912.html

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владимир путин, втб, россия зовет