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Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы

Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы - 04.12.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы

Вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны. Следует вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость в РФ. Об этом заявил в... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T16:45+0300

2024-12-04T16:45+0300

2024-12-04T16:52+0300

экономика

россия

владимир путин

резервы

инвестиции

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны. Следует вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость в РФ. Об этом заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы."Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов — ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", — сказал глава государства, говоря о заблокированных золотовалютных резервах РФ.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.Новость дополняется

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россия, владимир путин, резервы, инвестиции