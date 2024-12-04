https://1prime.ru/20241204/putin-853327938.html
Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы
Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы - 04.12.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы
Вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны. Следует вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость в РФ. Об этом заявил в... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:45+0300
2024-12-04T16:45+0300
2024-12-04T16:52+0300
экономика
россия
владимир путин
резервы
инвестиции
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853170356_0:61:2981:1738_1920x0_80_0_0_fd374a4ad360ad7070892319cada3c96.jpg
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны. Следует вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость в РФ. Об этом заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.Он также отметил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы."Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов — ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", — сказал глава государства, говоря о заблокированных золотовалютных резервах РФ.С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.Новость дополняется
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853170356_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_3f49090d7bd85f3772053683b3aa6862.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, резервы, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, резервы, инвестиции
Путин объяснил, куда России следует вкладывать свои резервы
Путин: надо вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Вложения резервов в валюту других стран оказались ненадежны. Следует вкладывать средства в образование, науку, технологии и недвижимость в РФ. Об этом заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.
"Тем не менее вот Соединенные Штаты и европейцы пошли (на блокировку российских активов — ред.). Они правда не сделали последнего шага, они заблокировали, но пока не украли у нас этих денег окончательно", — сказал глава государства, говоря о заблокированных золотовалютных резервах РФ.
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.