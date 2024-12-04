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"Россия зовет!" Путин раскрыл контуры экономики будущего

"Россия зовет!" Путин раскрыл контуры экономики будущего - 04.12.2024, ПРАЙМ

"Россия зовет!" Путин раскрыл контуры экономики будущего

Выступая на пятнадцатом инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет", президент Владимир Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики, неудавшихся... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T17:55+0300

2024-12-04T17:55+0300

2024-12-04T18:19+0300

владимир путин

экономика рф

россия зовет

россия

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МОСКВА, 4 дек – ПРАЙМ. Выступая на пятнадцатом инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет", президент Владимир Путин рассказал о росте и структурных изменениях экономики, неудавшихся попытках ее дестабилизировать и планах для бизнеса и фондового рынка.В начале выступления глава государства охарактеризовал состояние российской экономики. Она не только полностью восстановилась после непростого периода, но и обеспечивает качественные структурные изменения, что чрезвычайно важно. Кабмин и Центральный банк проводят сбалансированную политику, что отражается на бюджетной системе России. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета и внебюджетных фондов составил порядка 2,5 триллиона рублей.При этом расходы составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. "То есть, с учетом объективно возросших трат по отдельным статьям мы в целом не раздуваем государственные расходы, а работаем над повышением их эффективности, реализуем ответственный подход в бюджетной сфере", - сказал Путин.В прошлом году ВВП России вырос на 3,6%, а за январь-октябрь текущего года - на 4,1%. По году экономика вырастет примерно на 4%. При этом основной рост приходится на секторы с высокой добавленной стоимостью. Обрабатывающая промышленность России демонстрирует положительную динамику по итогам января-октября – более чем на 8%. В том числе, опережающими темпами растут автопром и машиностроение.В стране рекордно низкий уровень безработицы – всего 2,3%. Это намного ниже, чем в странах Запада. "Во многих государствах Европы он составляет 7% и выше", - привел пример Путин.Теперь Россия стремится укрепить экономический суверенитет и технологическое лидерство, а также развивать национально ориентированную банковскую систему и сильный фондовый рынок. Она успешно преодолела попытки неприятелей нанести ей стратегическое поражение, в том числе в экономике, ослабить промышленность, финансы, создать дефицит товаров и дестабилизировать рынок труда, снизить уровень жизни людей. "Очевидно, что эти планы потерпели крах, поражение", - сказал российский лидер.Уйти, чтобы вернутьсяОн напомнил, что ряд стран в 2022 году проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив торговые отношения, производственные и логистические цепочки, наработанные за десятилетия кооперационные связи. США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы.Во многом этим обусловлены нынешние проблемы экономики Европы. Дело не только в утрате возможности покупать дешевые российские энергоносители, но и в нарушении торговых связей и логистики, проблемах с расчетами в евро, невозможностью продавать здесь продукцию, поставлять комплектующие на предприятия, созданные иностранными инвесторами, невозможность использовать логистических маршрутов.При этом, несмотря на политическое давление, многие западные компании не ушли с российского рынка, примерно половина продолжает работать в прежнем режиме. Кто-то передал управление третьим лицам, ушла лишь четверть, и этот процесс продолжается.Россия никого не выгоняла и не выдавливала со своего рынка, и теперь не станет препятствовать возвращению желающих. Но и создавать для них преференции не будет. Вместо этого она укрепляет связи с перспективными партнерами. Развитие новых логистических маршрутов, в том числе, из-за санкций Запада, является неизбежным. Как и разворот на Восток - Россия делает это с 2000-х годов, исходя из тенденций развития мировой экономики. Она ориентируется на растущие рынки, где не реагируют на окрики третьих стран.В частности, отношения с Китаем развиваются давно и вне зависимости от украинских событий. За это время китайские товары стали качественнее и дешевле, в частности, автомобили. Сотрудничество в этой сфере тоже началось не вчера и не связано с уходом европейских производителей. Сейчас китайские авто вполне конкурентоспособны, а попытки Запада сдерживать их экспансию некорректны и вредны для мирового автопрома. Россия не идет путем запретов, а стремится к максимальной локализации производства.А вот Volkswagen напрасно покинул Россию, добавил глава государства. Дело в том, что немецкие вложения делались "вдолгую", и, если бы компания не ушла по политическим причинам, она бы продавала продукцию и поставляла компоненты, получая хорошую выручку. Теперь она вынуждена закрывать заводы в Германии, чтобы сэкономить, а вину за это сваливают на менеджмент.В целом инвестиции из дружественных стран в Россию растут третий год подряд, и перекрыть их невозможно. Возможно, те, кто мешал инвестированию в РФ, уже об этом пожалели, добавил Путин.За что боролисьОн напомнил, что США и европейцы заблокировали, но пока не украли российские золотовалютные резервы. Вложения в активы других стран оказались ненадежными – стало ясно, что лучше вкладывать в образование, науку, технологии, недвижимость, как делают, например, китайские партнеры.При этом Россия сама не отказывалась от доллара – это ей отказали в его использовании. "Отказали, как у нас, знаете, говорят: за что боролись, на то и напоролись. Напоролись на проблемы самого доллара", - констатировал Путин.По его словам, США много лет получали доходы "с неба" от использования доллара, как мировой валюты, эксплуатируя другие страны. Однако, в том числе, нынешняя администрация США сделала многое для подрыва своей валюты на мировой арене, используя ее для политического давления.Теперь даже союзники Вашингтона сокращают резервы в долларах и евро – как минимум на 13% за последние 10 лет. Зато развиваются биткоин и другие цифровые валюты, и их никто не сможет запретить, добавил глава государства.Послание бизнесуВажной темой выступления стал российский бизнес. Путин поручил правительству снять избыточные административные барьеры и расставить приоритеты в мерах поддержки за счет бюджета. Надо обратить внимание на выросшую в последнее время долговую нагрузку компаний с государственным участием.Еще одно поручение – отслеживать динамику кредитования. На фоне высоких ставок потребкредитование сокращается, а корпоративное по-прежнему растет, что отвечает интересам властей. Однако важно не допускать резких колебаний и снижения кредитного портфеля банковской системы, чтобы она позволяла решать стратегические задачи.ЦБ и правительству поручено скоординировано работать на сдерживание инфляции. Сейчас она 8,8% в годовом выражении, что выше, чем во многих странах. Важно не допускать перегибов, включая риски увеличения разрыва дохода граждан и сокращения доходной базы регионов. Но главный ответ на вызов инфляции – увеличение предложения товаров и услуг. И это тоже задача бизнеса.План действия для биржРоссия продолжит укреплять рынок капитала и поддерживать выход компаний на биржу. Пока это делают преимущественно небольшие компании, а крупные организации, лидеры в своих отраслях, на фондовом рынке не представлены. По словам Путина, поддержка эмитентов должна учитывать как запросы малого бизнеса, перспективных стартапов, так и стимулировать крупные бизнесы к размещению акций. Например, для них можно увязать с выходом на биржи получение субсидий или льготных кредитов.Глава государства поручил экономическому блоку правительства и Банку России повысить спрос на ценные бумаги в России. Для этого следует подготовить пакет дополнительных стимулирующих мер для эмитентов акций, чтобы выход на фондовый рынок стал для них более выгодным и интересным. Необходимо обеспечить защиту прав инвесторов и информационную прозрачность бизнеса.Это даст стимул и частным инвесторам - сегодня более 32 миллионов россиян проявляют интерес к покупке ценных бумаг, общий объем их активов превышает 9 триллионов рублей."К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта", - поставил цель Путин.Россия приглашает на свой фондовый рынок и инвесторов из дружественных стран. Она не перестает быть частью глобальной экономики, и мы приветствуем встречные потоки капиталов, заверил президент.

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