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Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая
Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая
Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китай до исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T02:17+0300
2024-12-04T02:17+0300
2024-12-04T02:17+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китай до исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Так, ввоз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 4,7 миллиона долларов.
Одновременно увеличились закупки и турецкого шоколада - в 2,2 раза, до максимальных за все время 5 миллионов долларов.
Сама Россия экспортирует шоколад в Китай: в октябре поставки составили 11,5 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего экспорта на четверть. В Турцию поставок нет.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, ТУРЦИЯ, МОСКВА
Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая
Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая до исторического максимума
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китай до исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб.
Так, ввоз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 4,7 миллиона долларов.
Одновременно увеличились закупки и турецкого шоколада - в 2,2 раза, до максимальных за все время 5 миллионов долларов.
Сама Россия экспортирует шоколад в Китай: в октябре поставки составили 11,5 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего экспорта на четверть. В Турцию поставок нет.