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Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая

Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китая

Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китай до исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T02:17+0300

2024-12-04T02:17+0300

2024-12-04T02:17+0300

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россия

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре увеличила импорт шоколада из Турции и Китай до исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости по данным национальных статслужб. Так, ввоз шоколада из Китая вырос в середине осени в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг рекордных 4,7 миллиона долларов. Одновременно увеличились закупки и турецкого шоколада - в 2,2 раза, до максимальных за все время 5 миллионов долларов. Сама Россия экспортирует шоколад в Китай: в октябре поставки составили 11,5 миллиона долларов, что меньше прошлогоднего экспорта на четверть. В Турцию поставок нет.

китай

турция

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес, китай, турция, москва