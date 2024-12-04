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В России выросло число бронирований жилья для командировок
В России выросло число бронирований жилья для командировок - 04.12.2024, ПРАЙМ
В России выросло число бронирований жилья для командировок
Этой зимой в РФ число бронирований жилья для командировок выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом половина от всех... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T02:47+0300
2024-12-04T02:47+0300
2024-12-04T02:47+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Этой зимой в РФ число бронирований жилья для командировок выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом половина от всех заказов сделана с захватом выходных, подсчитали для РИА Новости специалисты платформы Bronevik.com (входит в "МТС Travel").
"На начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. При этом половина из них захватывает выходные, то есть совмещает работу и мини-отпуск", - говорится в исследовании.
Отмечается, что Москва стала лидером среди городов России по командировкам этой зимой - на нее приходится треть от всех бронирований. Санкт-Петербург занял вторую строчку - туда поедет каждый десятый. Топ-3 городов для деловых поездок занял Мурманск, поднявшись сразу на 20 позиций. Как отмечают в компании, такая динамика связан с ростом деловой активности в регионе на фоне развития добывающей отрасли.
Там также добавили, что сейчас средний срок бронирования отелей и другого жилья для командировок составляет 41 день. Самая большая глубина бронирования отмечена в популярных туристических локациях, где высока "конкуренция" с самостоятельными туристами. Так, в Калининграде отели для командировок сейчас бронируют в среднем за 76 дней, в Адлере – за 66 дней, а в Сочи – за 55 дней.
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В России выросло число бронирований жилья для командировок
Bronevik.com: число бронирований жилья для командировок в России выросло в 1,8 раза
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Этой зимой в РФ число бронирований жилья для командировок выросло в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом половина от всех заказов сделана с захватом выходных, подсчитали для РИА Новости специалисты платформы Bronevik.com (входит в "МТС Travel").
"На начало декабря уже сделано на 80% больше заказов для командировок, чем в те же даты годом ранее. При этом половина из них захватывает выходные, то есть совмещает работу и мини-отпуск", - говорится в исследовании.
Отмечается, что Москва стала лидером среди городов России по командировкам этой зимой - на нее приходится треть от всех бронирований. Санкт-Петербург занял вторую строчку - туда поедет каждый десятый. Топ-3 городов для деловых поездок занял Мурманск, поднявшись сразу на 20 позиций. Как отмечают в компании, такая динамика связан с ростом деловой активности в регионе на фоне развития добывающей отрасли.
Там также добавили, что сейчас средний срок бронирования отелей и другого жилья для командировок составляет 41 день. Самая большая глубина бронирования отмечена в популярных туристических локациях, где высока "конкуренция" с самостоятельными туристами. Так, в Калининграде отели для командировок сейчас бронируют в среднем за 76 дней, в Адлере – за 66 дней, а в Сочи – за 55 дней.