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Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей, почти втрое превысив показатель предшествующего месяца, подсчитало РИА Новости по данным японского... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T03:15+0300
2024-12-04T03:15+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей, почти втрое превысив показатель предшествующего месяца, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
Это максимальный показатель с апреля этого года - тогда Страна восходящего солнца закупила у России 1 048 тонн этого деликатеса.
В середине осени Япония приобрела у зарубежных торговых партнеров 1 300 тонн морских ежей - таким образом, большую часть этого объема (73%) закрыла Россия. Ниже в рейтинге крупнейших экспортеров с довольно заметным отрывом расположились Чили (20%) и Канада (5%). И совсем незаметные объемы у США, Китая, Мексики и Перу.
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Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА, ЧИЛИ
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей
Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей, почти втрое превысив показатель предшествующего месяца, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства.
Это максимальный показатель с апреля этого года - тогда Страна восходящего солнца закупила у России 1 048 тонн этого деликатеса.
В середине осени Япония приобрела у зарубежных торговых партнеров 1 300 тонн морских ежей - таким образом, большую часть этого объема (73%) закрыла Россия. Ниже в рейтинге крупнейших экспортеров с довольно заметным отрывом расположились Чили (20%) и Канада (5%). И совсем незаметные объемы у США, Китая, Мексики и Перу.