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Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей

Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей

Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей, почти втрое превысив показатель предшествующего месяца, подсчитало РИА Новости по данным японского... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T03:15+0300

2024-12-04T03:15+0300

2024-12-04T03:15+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре отгрузила Японии 927 тонн морских ежей, почти втрое превысив показатель предшествующего месяца, подсчитало РИА Новости по данным японского статистического ведомства. Это максимальный показатель с апреля этого года - тогда Страна восходящего солнца закупила у России 1 048 тонн этого деликатеса. В середине осени Япония приобрела у зарубежных торговых партнеров 1 300 тонн морских ежей - таким образом, большую часть этого объема (73%) закрыла Россия. Ниже в рейтинге крупнейших экспортеров с довольно заметным отрывом расположились Чили (20%) и Канада (5%). И совсем незаметные объемы у США, Китая, Мексики и Перу.

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россия, мировая экономика, япония, москва, чили