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Россия за 10 месяцев сократила поставки пшеницы в Южную Корею вдвое

Россия за 10 месяцев сократила поставки пшеницы в Южную Корею вдвое - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия за 10 месяцев сократила поставки пшеницы в Южную Корею вдвое

Россия в январе-октябре сократила поставки пшеницы в Южную Корею более чем вдвое, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T05:15+0300

2024-12-04T05:15+0300

2024-12-04T05:15+0300

экономика

россия

сельское хозяйство

южная корея

москва

сеул

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в январе-октябре сократила поставки пшеницы в Южную Корею более чем вдвое, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы. Суммарно за 10 месяцев этого года Россия экспортировала в Южную Корею пшеницы на 10,98 миллиона долларов (40,95 тысячи тонн). Это в 2,4 раза меньше, чем за тот же период прошлого года - тогда объем поставок составил 26,07 миллиона долларов (82,3 тысячи тонн). При этом за октябрь Южная Корея импортировала из России 1,5 тысячи тонн пшеницы на 395 тысяч долларов. Это в 8,7 раза меньше, чем год назад, и в 4,7 раза меньше, чем месяцем ранее. Кроме пшеницы, Сеул в октябре также покупал у Москвы кукурузу (5,2 миллиона долларов) и ячмень (1,5 миллиона). Россия по итогам 10 месяцев опустилась с шестого на десятое место в числе основных поставщиков пшеницы в Южную Корею. В топ-5 вошли США (417 миллионов долларов), Австралия (339 миллионов), Украина (177 миллионов), Канада (73 миллиона) и Болгария (62 миллиона).

южная корея

москва

сеул

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россия, сельское хозяйство, южная корея, москва, сеул