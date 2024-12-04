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Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая

Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая

Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T05:45+0300

2024-12-04T05:45+0300

2024-12-04T05:45+0300

экономика

промышленность

россия

турция

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китай

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее. Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов. Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов. Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).

турция

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китай

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промышленность, россия, турция, москва, китай