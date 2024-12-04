Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/rossija-853305258.html
Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая
Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая
Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T05:45+0300
2024-12-04T05:45+0300
экономика
промышленность
россия
турция
москва
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853305258.jpg?1733280340
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее. Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов. Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов. Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).
турция
москва
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, турция, москва, китай
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, КИТАЙ
05:45 04.12.2024
 
Россия в октябре нарастила поставки в Турцию до максимума с мая

Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре нарастила поставки железа, стали и алюминия в Турцию до максимума с мая, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы.
Россия в середине осени поставила в Турцию железа и стали на максимальные с мая 218,6 миллиона долларов - это на 4% больше сентябрьского экспорта. Помимо поставок самих металлов выросли и продажи изделий из них - до 32,4 миллиона долларов с 23,6 миллиона месяцем ранее.
Одновременно закупки Турцией алюминия из России достигли в октябре 82,2 миллиона долларов, что на четверть больше сентябрьского уровня. Это стало максимальным объемом с мая, когда российские компании поставили в Турцию этого металла на 85,1 миллиона долларов.
Экспорт меди из России в Турцию за октябрь вырос в 2,6 раза - до 52,6 миллиона долларов, а никеля - в 4 раза, до 1,9 миллиона долларов.
Россия в октябре оставалась вторым крупнейшим поставщиком в Турцию железа и стали, уступая Китаю (поставки на 346,2 миллиона долларов), и второй по продажам туда алюминия - больше было только у Индии (91,4 миллиона долларов).
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯТУРЦИЯМОСКВАКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала