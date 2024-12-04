Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос спрос на курьеров - 04.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/rossija-853306339.html
В России вырос спрос на курьеров
В России вырос спрос на курьеров - 04.12.2024, ПРАЙМ
В России вырос спрос на курьеров
Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в преддверии новогодних праздников, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Причины... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T07:55+0300
2024-12-04T07:55+0300
бизнес
экономика
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853306339.jpg?1733288115
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в преддверии новогодних праздников, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Причины исследователи видят не только в предпраздничном ажиотаже, но и в остром дефиците соискателей. "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные на сервисе по всей России, и выявил повышение спроса на работников сферы доставки за месяц на 18%. Рост вакансий связан не только с предпраздничным ажиотажем в торговых сетях, на маркетплейсах, но и с острым дефицитом соискателей", - сказано в исследовании. Снижение активности соискателей аналитики связывают с рядом факторов. Прежде всего, это демографическая яма 1990-х и начала 2000-х годов, из-за которой на рынке не хватает трудоспособных молодых специалистов. Кроме того, работодатели активно конкурируют за кадры и переманивают работников без квалификации и опыта более интересными зарплатными предложениями и привлекательными условиями работы. Медианная зарплата курьера за год выросла на 8%, при этом зарплатная "вилка" колеблется от 15 тысяч до 240 тысяч рублей. "Но важно понимать, что максимальный заработок в пиковый сезон зависит от количества заказов, отработанных смен и ненормированного графика работы. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов пеший доставщик и велокурьер может заработать за месяц в среднем 108 тысяч рублей, автокурьер — 115 тысяч рублей", - отмечают исследователи. Большинство предложений (50%) приходится на автокурьеров, остальные распределились между пешими и велокурьерами. Чаще всего работодатели указывают в качестве условий труда ежедневные выплаты, гибкий график и возможность брать дополнительные смены и часы. Среди бонусов - скидки на мобильную связь и интернет, на услуги доставки, запчасти и страхование для автомобиля, а также возможность участия в розыгрышах призов среди сотрудников.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва
Бизнес, Экономика, МОСКВА
07:55 04.12.2024
 
В России вырос спрос на курьеров

"Зарплаты.ру": спрос на курьеров в России вырос почти на 20%

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в преддверии новогодних праздников, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Причины исследователи видят не только в предпраздничном ажиотаже, но и в остром дефиците соискателей.
"Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные на сервисе по всей России, и выявил повышение спроса на работников сферы доставки за месяц на 18%. Рост вакансий связан не только с предпраздничным ажиотажем в торговых сетях, на маркетплейсах, но и с острым дефицитом соискателей", - сказано в исследовании.
Снижение активности соискателей аналитики связывают с рядом факторов. Прежде всего, это демографическая яма 1990-х и начала 2000-х годов, из-за которой на рынке не хватает трудоспособных молодых специалистов. Кроме того, работодатели активно конкурируют за кадры и переманивают работников без квалификации и опыта более интересными зарплатными предложениями и привлекательными условиями работы.
Медианная зарплата курьера за год выросла на 8%, при этом зарплатная "вилка" колеблется от 15 тысяч до 240 тысяч рублей. "Но важно понимать, что максимальный заработок в пиковый сезон зависит от количества заказов, отработанных смен и ненормированного графика работы. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов пеший доставщик и велокурьер может заработать за месяц в среднем 108 тысяч рублей, автокурьер — 115 тысяч рублей", - отмечают исследователи.
Большинство предложений (50%) приходится на автокурьеров, остальные распределились между пешими и велокурьерами. Чаще всего работодатели указывают в качестве условий труда ежедневные выплаты, гибкий график и возможность брать дополнительные смены и часы. Среди бонусов - скидки на мобильную связь и интернет, на услуги доставки, запчасти и страхование для автомобиля, а также возможность участия в розыгрышах призов среди сотрудников.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала