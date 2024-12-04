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В России вырос спрос на курьеров

В России вырос спрос на курьеров - 04.12.2024, ПРАЙМ

В России вырос спрос на курьеров

Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в преддверии новогодних праздников, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Причины... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T07:55+0300

2024-12-04T07:55+0300

2024-12-04T07:55+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Спрос на курьеров в России вырос почти на 20% в преддверии новогодних праздников, подсчитали для РИА Новости в исследовательском центре "Зарплаты.ру". Причины исследователи видят не только в предпраздничном ажиотаже, но и в остром дефиците соискателей. "Исследовательский центр "Зарплаты.ру" проанализировал вакансии, размещенные на сервисе по всей России, и выявил повышение спроса на работников сферы доставки за месяц на 18%. Рост вакансий связан не только с предпраздничным ажиотажем в торговых сетях, на маркетплейсах, но и с острым дефицитом соискателей", - сказано в исследовании. Снижение активности соискателей аналитики связывают с рядом факторов. Прежде всего, это демографическая яма 1990-х и начала 2000-х годов, из-за которой на рынке не хватает трудоспособных молодых специалистов. Кроме того, работодатели активно конкурируют за кадры и переманивают работников без квалификации и опыта более интересными зарплатными предложениями и привлекательными условиями работы. Медианная зарплата курьера за год выросла на 8%, при этом зарплатная "вилка" колеблется от 15 тысяч до 240 тысяч рублей. "Но важно понимать, что максимальный заработок в пиковый сезон зависит от количества заказов, отработанных смен и ненормированного графика работы. В пиковый сезон при условии полной загрузки и рабочем дне не менее 12-14 часов пеший доставщик и велокурьер может заработать за месяц в среднем 108 тысяч рублей, автокурьер — 115 тысяч рублей", - отмечают исследователи. Большинство предложений (50%) приходится на автокурьеров, остальные распределились между пешими и велокурьерами. Чаще всего работодатели указывают в качестве условий труда ежедневные выплаты, гибкий график и возможность брать дополнительные смены и часы. Среди бонусов - скидки на мобильную связь и интернет, на услуги доставки, запчасти и страхование для автомобиля, а также возможность участия в розыгрышах призов среди сотрудников.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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