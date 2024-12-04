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Россияне стали чаще обращаться к мастерам по шитью и вязанию

Россияне стали чаще обращаться к мастерам по шитью и вязанию - 04.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще обращаться к мастерам по шитью и вязанию

Россияне перед этим Новым годом стали чаще обращаться к мастерам по шитью и вязанию, спрос на их услуги вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T06:36+0300

2024-12-04T06:36+0300

2024-12-04T06:36+0300

бизнес

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россияне перед этим Новым годом стали чаще обращаться к мастерам по шитью и вязанию, спрос на их услуги вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости специалисты сервиса "Авито Услуги". "В холодную пору растет спрос на теплые свитера и носки. Россияне начали чаще обращаться за услугами по вязанию. По сравнению с ноябрем 2023 года спрос вырос на 23%, а по сравнению с октябрем 2024 года – на 4%... Некоторые элементы одежды со временем требуют подгонки по фигуре. Спрос на такие услуги увеличился на 23% по сравнению с ноябрем прошлого года и на 13% по сравнению с октябрем этого года", - говорится в исследовании, в котором приняло участие более 10 тысяч россиян по всей стране. Указывается, что предложений своих услуг от специалистов по вязанию за год стало больше на 16%, а от швей - на 25%. Кроме того, россияне начали чаще заказывать машинную вышивку для создания собственного узора или лейбла в индивидуальном формате. Спрос на эту услугу вырос на треть по сравнению с ноябрем прошлого года, а количество предложений от мастеров увеличилось более чем в 1,5 раза. Также аналитики выяснили, что спрос на ремонт одежды - штопку, установку заплаток - вырос за год на 16%, на столько же стало больше предложений от мастеров. За месяц же спрос на такие услуги увеличился на 10%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва