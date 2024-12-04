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Каждый десятый россиянин хочет поехать в одиночное путешествие на Новый год

Каждый десятый россиянин хочет поехать в одиночное путешествие на Новый год - 04.12.2024, ПРАЙМ

Каждый десятый россиянин хочет поехать в одиночное путешествие на Новый год

Каждый десятый россиянин хочет поехать в одиночное путешествие на Новый год: самыми популярными направлениями для таких поездок по России стали Владивосток,... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T07:25+0300

2024-12-04T07:25+0300

2024-12-04T07:25+0300

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Каждый десятый россиянин хочет поехать в одиночное путешествие на Новый год: самыми популярными направлениями для таких поездок по России стали Владивосток, Великий Устюг, Байкал, Сочи, Санкт-Петербург и Москва, а за рубеж - Азия, Карибы, Африка, Австралия и Океания, говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет". "Каждый десятый опрошенный (9%) планирует отметить Новый Год в одиночном путешествии. Основная часть предпочла поездки по России (53%). Главными выбранными направлениями стали: Владивосток (46%), Великий Устюг (13%), Байкал (7%), Сочи (7%), Санкт-Петербург (7%) и Москва (7%). Немного поменьше россияне выбрали зарубежные направления (47%), лидерами стали: Азия (36%), Карибы (21%), Африка (14%), Австралия и Океания (7%)", - сказано в исследовании. Россияне, путешествующие в одиночку, не экономят на новогодних поездках: так, практически каждый второй готов потратить от 500 тысяч до миллиона рублей, еще треть - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Меньше 100 тысяч готов отдать только каждый пятый. При выборе направлений для соло-путешествий чаще всего ориентируются на климат - туристы отправляются туда, где более снежная зима. На втором месте - экзотика и уникальные впечатления (11%) и только на третьем - бюджет. Он становится решающим в выборе направления лишь для 12% одиночек. "Одиночное путешествие - это отличная возможность выбрать необычное направление и открыть для себя что-то новое. Помимо популярных Владивостока и Байкала, стоит обратить внимание на менее очевидные варианты. Например, РЖД предлагает тематические туры: поездки на ретропоездах в Карелию или зимние маршруты в Алтай. Любителям природы может подойти путешествие на Камчатку, где можно встретить Новый год в окружении заснеженных пейзажей", - посоветовал директор по продукту "Купибилет" Андрей Маслак.

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