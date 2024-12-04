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Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил Путин
Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил Путин - 04.12.2024, ПРАЙМ
Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил Путин
Россия является одним из лидеров по качеству делового климата, заявил президент России Владимир Путин. | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T16:07+0300
2024-12-04T16:22+0300
экономика
россия
бизнес
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по качеству делового климата, заявил президент России Владимир Путин.Агентство стратегических инициатив России провело оценку делового климата в стране с использованием методологии Всемирного банка."Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны", - подчеркнул Путин в рамках выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".Она также занимает второе место по регистрации предприятий и управлению недвижимостью.
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россия, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Бизнес
16:07 04.12.2024 (обновлено: 16:22 04.12.2024)
 
Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата, заявил Путин

Путин: Россия входит в число лидеров по качеству бизнес-климата

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент Владимир Путин принял участие в инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет!
© POOL
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Россия является одним из лидеров по качеству делового климата, заявил президент России Владимир Путин.
Агентство стратегических инициатив России провело оценку делового климата в стране с использованием методологии Всемирного банка.
"Исследование показало, что Россия входит в число глобальных лидеров рейтинга инвестиционного климата, при этом по уровню нормативно-правовой базы и качеству оказания государственных услуг Россия безусловно опередила все страны", - подчеркнул Путин в рамках выступления на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Она также занимает второе место по регистрации предприятий и управлению недвижимостью.
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