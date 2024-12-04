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В РСПП призвали снять ограничения на сверхурочную работу

В РСПП призвали снять ограничения на сверхурочную работу - 04.12.2024, ПРАЙМ

В РСПП призвали снять ограничения на сверхурочную работу

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за снятие ограничений на сверхурочную работу и планирует обсудить этот вопрос на встрече с... | 04.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-04T15:00+0300

2024-12-04T15:00+0300

2024-12-04T15:00+0300

экономика

россия

рспп

александр шохин

система оплаты сверхурочной работы

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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступает за снятие ограничений на сверхурочную работу и планирует обсудить этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам глава союза Александр Шохин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" "Тема трудовых ресурсов и поиска дополнительных источников, тема миграции - она особая, так сказать. Поэтому будем, наверное, обсуждать через предыдущие снятия ограничений на использование уже занятых работников, через снятие ограничений на сверхурочные работы для тех, кто вместо приработков на платформах курьерами, разносчиками, водителями и так далее, готов работать на своем рабочем месте и получая за это достойное вознаграждение", - сказал глава РСПП, отвечая на вопрос, будет ли снятие ограничений на сверхурочную работу обсуждаться в ходе встречи президента РФ с бизнесом. Ранее в среду Шохин на полях форума заявил, что российский крупный бизнес ждет до Нового года встречу с Владимиром Путиным, среди возможных тем для разговора - ситуация с курсом валют. Летом в ходе Петербургского международного экономического форума Шохин уже призывал поощрять предприятия к сокращению работников и снимать ограничения на сверхурочную работу в условиях нехватки трудовых ресурсов в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рспп, александр шохин, система оплаты сверхурочной работы