https://1prime.ru/20241204/ryabkov-853334205.html
Рябков оценил возможность достижения компромисса по Украине
Рябков оценил возможность достижения компромисса по Украине - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рябков оценил возможность достижения компромисса по Украине
Позиции Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, по-видимому, несовместимы. Возможность достижения компромисса сейчас равняется нулю. Об этом... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T19:38+0300
2024-12-04T19:38+0300
2024-12-04T19:38+0300
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Позиции Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, по-видимому, несовместимы. Возможность достижения компромисса сейчас равняется нулю. Об этом заявил в интервью CNN замглавы МИД России Сергей Рябков. Он отметил, что президент России Владимир Путин изложил позицию Москвы 14 июня. "Мы знаем, что говорит (Владимир — ред.) Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю", — сказал Рябков. По его словам, какие-то возможности для диалога появятся только тогда, когда в Киеве поймут, что Москва не намерена идти путем, предложенным украинскими властями. Он добавил, что в течение последних нескольких лет некоторые страны представили предложения о том, как продвинуть вперед политический диалог, Москва очень внимательно относится к таким идеям и взаимодействует с этими странами на всех уровнях. Первое что необходимо сделать США —послать сигнал Киеву о том, что необходимо снять запрет на прямые контакты с Москвой, который Украина сами же и придумала, отметил Рябков.
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россия, украина, сша, сергей рябков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Сергей Рябков
Рябков оценил возможность достижения компромисса по Украине
Рябков: возможность достижения компромисса по Украине сейчас равна нулю
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Позиции Москвы и Киева по урегулированию украинского конфликта, по-видимому, несовместимы. Возможность достижения компромисса сейчас равняется нулю. Об этом заявил в интервью CNN замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он отметил, что президент России Владимир Путин изложил позицию Москвы 14 июня.
"Мы знаем, что говорит (Владимир — ред.) Зеленский в своих планах и предложениях. Если вы сравните эти две позиции, вы увидите, что они, видимо, несовместимы. Поэтому шансы на компромисс сейчас равны нулю", — сказал Рябков.
По его словам, какие-то возможности для диалога появятся только тогда, когда в Киеве поймут, что Москва не намерена идти путем, предложенным украинскими властями.
Он добавил, что в течение последних нескольких лет некоторые страны представили предложения о том, как продвинуть вперед политический диалог, Москва очень внимательно относится к таким идеям и взаимодействует с этими странами на всех уровнях.
Первое что необходимо сделать США —послать сигнал Киеву о том, что необходимо снять запрет на прямые контакты с Москвой, который Украина сами же и придумала, отметил Рябков.
Россия регулярно направляет США предупредительные сигналы, заявил Рябков