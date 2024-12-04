Рынок опять упал, но не страшно

МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне потерял 2% и отступил к 2535 п. После четырехдневного высокого отскока на +7% и достижения 2600 п. текущий откат пока лишь коррекция к росту. Более того, "индекс страха" RVI не вырос, а вновь упал, что говорит о сдержанных оценках относительно вчерашнего завала индекса МосБиржи и предполагает скорейшее возобновление подъема акций.Сильнее рынка — акции Полюса (+0,6%). Бумаги производителя золота в этом году в принципе сильнее широкого рынка на фоне ралли в самом драгметалле с начала 2024 г. на +28%. Также корпорация одобрила первые за три года дивиденды — отсечка 12 декабря, выплаты около 1302 руб.Слабее рынка — бумаги медиахолдинга ВК (-6,8%). Они исторически очень волатильные и при откате рынка идут с сильным опережением к индексу. Недавно у них было историческое дно, а потом резкий отскок почти на +30%, теперь опять сильно вниз. Стабилизация курса акций и очередной отскок возможен при общем потеплении сентимента на широком рынке акций. Возможно, совсем скоро.Рубль продолжает восстанавливаться, с недавнего многолетнего дна нацвалюта смогла отбить более 4%, и инвалюты, скорее всего, продолжат техническую коррекцию. Финансовые власти работают над восстановлением механизмов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями против банков. Ориентиры до конца года не меняются — доллар ближе к 100, а юань может даже проколоть 14.
МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне потерял 2% и отступил к 2535 п. После четырехдневного высокого отскока на +7% и достижения 2600 п. текущий откат пока лишь коррекция к росту. Более того, "индекс страха" RVI не вырос, а вновь упал, что говорит о сдержанных оценках относительно вчерашнего завала индекса МосБиржи и предполагает скорейшее возобновление подъема акций.
Сильнее рынка — акции Полюса (+0,6%). Бумаги производителя золота в этом году в принципе сильнее широкого рынка на фоне ралли в самом драгметалле с начала 2024 г. на +28%. Также корпорация одобрила первые за три года дивиденды — отсечка 12 декабря, выплаты около 1302 руб.
Слабее рынка — бумаги медиахолдинга ВК (-6,8%). Они исторически очень волатильные и при откате рынка идут с сильным опережением к индексу. Недавно у них было историческое дно, а потом резкий отскок почти на +30%, теперь опять сильно вниз. Стабилизация курса акций и очередной отскок возможен при общем потеплении сентимента на широком рынке акций. Возможно, совсем скоро.
Рубль продолжает восстанавливаться, с недавнего многолетнего дна нацвалюта смогла отбить более 4%, и инвалюты, скорее всего, продолжат техническую коррекцию. Финансовые власти работают над восстановлением механизмов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями против банков. Ориентиры до конца года не меняются — доллар ближе к 100, а юань может даже проколоть 14.
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