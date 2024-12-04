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Рынок опять упал, но не страшно - 04.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241204/rynok-853309093.html
Рынок опять упал, но не страшно
Рынок опять упал, но не страшно - 04.12.2024, ПРАЙМ
Рынок опять упал, но не страшно
Индекс МосБиржи накануне потерял 2% и отступил к 2535 п. После четырехдневного высокого отскока на +7% и достижения 2600 п. текущий откат пока лишь коррекция к... | 04.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-04T09:47+0300
2024-12-04T09:47+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне потерял 2% и отступил к 2535 п. После четырехдневного высокого отскока на +7% и достижения 2600 п. текущий откат пока лишь коррекция к росту. Более того, "индекс страха" RVI не вырос, а вновь упал, что говорит о сдержанных оценках относительно вчерашнего завала индекса МосБиржи и предполагает скорейшее возобновление подъема акций.Сильнее рынка — акции Полюса (+0,6%). Бумаги производителя золота в этом году в принципе сильнее широкого рынка на фоне ралли в самом драгметалле с начала 2024 г. на +28%. Также корпорация одобрила первые за три года дивиденды — отсечка 12 декабря, выплаты около 1302 руб.Слабее рынка — бумаги медиахолдинга ВК (-6,8%). Они исторически очень волатильные и при откате рынка идут с сильным опережением к индексу. Недавно у них было историческое дно, а потом резкий отскок почти на +30%, теперь опять сильно вниз. Стабилизация курса акций и очередной отскок возможен при общем потеплении сентимента на широком рынке акций. Возможно, совсем скоро.Рубль продолжает восстанавливаться, с недавнего многолетнего дна нацвалюта смогла отбить более 4%, и инвалюты, скорее всего, продолжат техническую коррекцию. Финансовые власти работают над восстановлением механизмов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями против банков. Ориентиры до конца года не меняются — доллар ближе к 100, а юань может даже проколоть 14.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:47 04.12.2024
 

Рынок опять упал, но не страшно

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 4 дек - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи накануне потерял 2% и отступил к 2535 п. После четырехдневного высокого отскока на +7% и достижения 2600 п. текущий откат пока лишь коррекция к росту. Более того, "индекс страха" RVI не вырос, а вновь упал, что говорит о сдержанных оценках относительно вчерашнего завала индекса МосБиржи и предполагает скорейшее возобновление подъема акций.
Сильнее рынка — акции Полюса (+0,6%). Бумаги производителя золота в этом году в принципе сильнее широкого рынка на фоне ралли в самом драгметалле с начала 2024 г. на +28%. Также корпорация одобрила первые за три года дивиденды — отсечка 12 декабря, выплаты около 1302 руб.
Слабее рынка — бумаги медиахолдинга ВК (-6,8%). Они исторически очень волатильные и при откате рынка идут с сильным опережением к индексу. Недавно у них было историческое дно, а потом резкий отскок почти на +30%, теперь опять сильно вниз. Стабилизация курса акций и очередной отскок возможен при общем потеплении сентимента на широком рынке акций. Возможно, совсем скоро.
Рубль продолжает восстанавливаться, с недавнего многолетнего дна нацвалюта смогла отбить более 4%, и инвалюты, скорее всего, продолжат техническую коррекцию. Финансовые власти работают над восстановлением механизмов расчетов за экспорт, нарушенных недавними санкциями против банков. Ориентиры до конца года не меняются — доллар ближе к 100, а юань может даже проколоть 14.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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